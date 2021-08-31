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    Ida Kasırgası, dünyada hububat fiyatlarını etkiledi

    Mısır, buğday ve soya fasulyesi fiyatları Ida Kasırgası'nın arz endişelerini tetiklemesiyle yükseldi.
    • AA
    • 31.08.2021 - 16:50
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    Ida Kasırgası, dünyada hububat fiyatlarını etkiledi

    Mısırın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları Ida Kasırgası'nın ABD hububat ihracat tesislerine zarar vererek arz endişelerini tetiklemesiyle yükseldi.

    KADIRGA TAHIL AMBARINA ZARAR VERDİ

    Ida Kasırgası, Cargill Inc'e ait bir tahıl ambarına zarar verirken, rakip nakliyeci CHS Inc dün fırtınanın ABD'nin en işlek ihracat limanına zarar vermesinden sonra hububat tesisinin haftalarca elektriksiz kalabileceği konusunda uyardı.

    Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları önceki seansta yüzde 2 ekside kapandıktan sonra bugün yüzde 0,4 artışla 5.45 dolar/bushel, yani 214,6 dolar/ton seviyesine yükseldi.

    SOYA VE BUĞDAY FİYATLARI ARTTI

    Soya fasulyesi yüzde 0,5 artışla 13,09 dolar/bushel yani 481,09 dolar/ton seviyesine yükseldi.

    Buğday yüzde 0,2 yükselerek 7,25 dolar/bushel yani 266,4 dolar/ton seviyesine yükseldi.

    Ida Kasırgası, dünyada hububat fiyatlarını etkiledi #1

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