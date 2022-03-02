IEA, acil durum rezervi kapsamında 60 milyon varil petrolü kullanıma açtı

Uluslararası Enerji Ajansına üye 31 ülke, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle acil durum rezervleri kapsamındaki 60 milyon varil petrolün kullanıma açılması konusunda anlaştı.

IEA'nın açıklamasına göre, 31 üye ülkenin enerji bakanlarının katılımıyla Rusya Ukrayna savaşı gündemli bir toplantı yapıldı.

Toplantıda, Rusya'nın Ukrayna saldırısının, küresel petrol piyasalarında daralma ve fiyat oynaklığının arttığı, ticari stokların 2014'ten beri en düşük seviyede olduğu ve üretici ülkelerin ek arz sağlama konusunda sınırlı kabiliyetinin kaldığı bir dönemde yaşandığı belirtildi.

PİYASAYA 60 MİLYON VARİL PETROL SÜRÜLDÜ

Üye ülke bakanları, küresel petrol piyasalarında tedarik sıkıntısı yaşanmayacağına yönelik güvence vermek amacıyla acil durum rezervlerinden 60 milyon varil petrolü kullanıma açma konusunda anlaştı.

IEA'ya üye ülkelerin acil durum petrol rezervleri 1,5 milyar varil seviyesinde bulunuyor. Bu anlaşma kapsamında toplam acil durum rezervlerinin yüzde 4'ü kullanıma sunulmuş olacak. Söz konusu rakam, 30 gün boyunca günlük 2 milyon varil petrol arzına karşılık geliyor.

AMAÇ, AVRUPA'NIN RUS GAZINA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK

Toplantı kapsamında üye ülkelerin bakanları, Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığını azaltmak için yeni tedarik kaynakları bulma ihtiyacını değerlendirdi. Bu kapsamda IEA'nın perşembe günü 10 maddelik bir plan açıklayacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IEA Başkanı Fatih Birol, enerji piyasalarındaki durumun ciddiyetini koruduğunu belirterek, "Küresel enerji güvenliği tehdit altında ve kırılgan bir toparlanma döneminde olan dünya ekonomisini riske atıyor. IEA'ya üye ülkelerin piyasalarda istikrarı sağlamak için ilk etapta 60 milyon varil petrole erişim sağlaması yönündeki kararından memnunum." ifadelerini kullandı.

RUSYA, EN BÜYÜK 3. PETROL ÜRETİCİSİ

IEA verilerine göre, Rusya dünyanın en büyük üçüncü petrol üreticisi ve en büyük petrol ihracatçısı konumunda bulunuyor. Rusya'nın günlük 5 milyon varil ham petrol ihracatı küresel ticaretin yüzde 12'sini oluşturuyor. Ayrıca Rusya, petrol ihracatının yüzde 60'ını Avrupa'ya yapıyor.

ABD 30 MİLYON VARİLİ KARŞILAYACAK

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) acil durum rezervi kapsamında 60 milyon varil petrolü kullanıma açma kararının bir parçası olarak ABD'nin stratejik petrol rezervinden 30 milyon varilin kullanıma sunulacağını bildirdi.

Psaki, IEA üye ülkelerinin piyasaları izlemeye devam edeceğini, gerektiğinde daha fazla petrolün kullanıma açılmasının değerlendirileceğini aktardı.

Putin'in eylemlerinin bir sonucu olarak küresel enerji arzındaki kesintiyi sınırlamak için ellerindeki her aracı kullanmaya hazır olduklarına işaret eden Psaki, enerji kaynaklarının Rusya'dan uzak şekilde çeşitlendirilmesine yönelik çabalara devam edileceğini bildirdi.

Rusya-Ukrayna savaşının, tedariki sekteye uğratacağı endişeleriyle petrol fiyatlarındaki yükseliş hız kazanırken, ABD'de Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı yüzde 10'un üzerinde artarak 106 dolar seviyesine yükseldi. WTI 7 yılın en yüksek seviyesini görürken, Brent petrolün varili de yüzde 8'in üzerinde değer kazanarak 106 dolardan alıcı buldu.