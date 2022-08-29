IEA Başkanı Fatih Birol, Rusya'nın enerji savaşını kazanmadığını savundu

IEA Başkanı Birol, Ukrayna ile girdiği savaş sonrasında özellikle Avrupa ülkelerinin kendisine uyguladığı yaptırımlarla enerji ithalatı daralan Rusya'nın içinde bulunduğu durumu değerlendirdi.

Rusya'nın ekonomisinin merkezinde bulunan enerji avantajı, Ukrayna'ya açtığı savaş nedeni ile sekteye uğradı. Yaptırımlarla stratejik ortaklıklarını kaybeden Rusya, kendisine yeni pazarlar arıyor olsa da bu anlamda da yara almış oldu.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Moskova'nın dünyadaki müşteriler arasında büyük güven kaybettiğini belirttiyor.

"Norveç, Avrupa enerjisi için kilit bir ülke"



Norveç'in Stavanger şehrinde düzenlenen ONS 2022 Uluslararası Enerji Konferansı'nda değerlendirmelerde bulunan Birol, Norveç'in, Avrupa enerjisi için kilit bir ülke olduğunu söyledi.

"Rusya, enerji savaşını kazanmıyor"

Birol, Rusya'nın enerji gelirlerinin artışının olumlu bir durum yaşandığına dair algı oluşturduğunu belirterek, "Bence bu, duruma miyop bir bakış. Rusya stratejik enerji ortaklarını kaybetti. Moskova, dünyadaki müşteriler arasında büyük güven kaybetti. Gelirlere bakarak düşülen bir yanılgı var. Rusya, enerji savaşını kazanmıyor." diye konuştu.

"Rusya'nın depoları doldukça daha fazla gaz yakacak"

AA'nın haberine göre, Rusya'nın 2030'a kadar 30 milyar metreküplük sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) kapasitesini aktif etmesinin artık mümkün olmadığının altını çizen Birol, "Doğalgaz depolarının dolduğunu görüyoruz. Rusya'nın depoları doldukça önümüzdeki aylarda Moskova'nın daha fazla gaz yaktığını görececeğiz." dedi.