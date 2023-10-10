IEA: Küresel gaz talep artışı yavaşlayacak Uluslararası Enerji Ajansı'nın Orta Vadeli Gaz Piyasa raporuna göre yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüşüm, küresel enerji taleplerini doğrudan etkiledi.

AA

Dünya gaz piyasaları yeni bir döneme girdi. Uzmanlar gaz talebinin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde farklı seyir izleyeceğini söylüyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) küresel gaz talep artışının gelecek yıllarda azalacağını öngörüyor.

IEA'nın 2023 Orta Vadeli Gaz Piyasa raporuna göre, dünyadaki gaz talep artışının 2017-2021 dönemindeki ortalama yüzde 2,5 seviyesinden 2022-2026 döneminde yüzde 1,6'ya gerileyeceği tahmin ediliyor.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş sonrası yeni bir döneme giren gaz piyasalarında 2011-2021 döneminde görülen güçlü büyümenin zayıflaması ve özellikle Avustralya, Japonya, Kore, Yeni Zelanda ve Singapur ile Avrupa ve Kuzey Amerika'da talebin düşmesi bekleniyor.

Enerji verimliliğinde ilerleme talepte etkili

Söz konusu piyasalardaki talep yavaşlamasında yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüşüm ve enerji verimliliğinde ilerleme etkili oluyor.

Asya, Orta Doğu ve Afrika'nın ise gaz talebindeki büyümenin yoğunlaşacağı piyasalar olması bekleniyor.

Çin'in, 2022-2026 döneminde beklenen küresel gaz talep artışının yarısını oluşturacağı öngörülüyor.

Dünyada 2025-2026 yıllarında devreye girecek sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleriyle küresel gaz piyasalarındaki arz sıkışıklığının kısmen rahatlayacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca 2022-2026 döneminde küresel LNG kapasitesinin yüzde 25 büyüyeceği hesaplanıyor.

Bu dönemde ABD'nin, yeni tesislerle dünyanın en büyük LNG ihracatçısı konumunu pekiştireceği öngörülüyor.

Kış yaklaşırken gaz fiyatları uyarısı

Rapora göre, bu yıl doğalgaz fiyatlarında düşüş olsa da belirsizlik ve riskler devam ediyor. Arz sıkışıklığı devam ederken özellikle Avrupa'da LNG tedarikinin Rus gazından doğan boşluğu telafi etmek için yetersiz kalmasıyla, kış döneminin sert geçmesi durumunda fiyat oynaklığı riski endişe yaratıyor.

"Talep artışı yavaşladı ve yüksek oynaklık var"

IEA Enerji Piyasaları ve Güvenliği Direktörü Keisuke Sadamori, rapora ilişkin değerlendirmesi söyle:

Bu daha fazla belirsizliklerin olduğu yeni dönemin özellikleri, yavaşlayan talep artışı ve yüksek oynaklık. 2030'a kadar küresel gaz talebinin pik yaptığını görebiliriz.

Küresel LNG kapasitesinde artış bekleniyor

Sadamori, küresel LNG kapasitesinde birkaç yıl içinde önemli bir büyüme beklediklerini ve bunun arz sıkışıklığını hafifletmeye yardımcı olacağını sözlerine ekledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)