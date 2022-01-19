IEA, küresel petrol talebi tahminini artırdı

IEA, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü, koronavirüsün Omicron varyantının risklerine rağmen yaptığı diğer hesaplamalara dayanarak yukarı yönlü revize etti.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), koronavirüs salgınında ülkelerin daha yumuşak tedbirler alması nedeniyle 2021 ve 2022 için küresel petrol talebine yönelik artış tahminini yukarı yönlü revize ettiği bilgisi paylaşıldı.

PETROL TALEBİ SALGINA RAĞMEN ARTTI

IEA'nın aralık ayına ilişkin "Petrol Piyasası Raporu"na göre, koronavirüsün Omicron varyantının vaka sayılarını artırmasına rağmen 2021'in son çeyreğinde petrol talebi günlük 1 milyon 100 bin varil artarak 99 milyon varile ulaştı.

2022'NİN İLK ÇEYREĞİNDE TALEP AZALABİLİR GÖRÜŞÜNE RAĞMEN ARTIŞ HESAPLANDI

Bu yılın ilk çeyreğinde ise hem uzaktan çalışma ve hava ulaşımındaki azalış nedeniyle hem de mevsimsel olarak talebin düşmesi bekleniyor. Ancak hükümetlerin salgına yönelik sert önlemler almaması nedeniyle Ajans, küresel petrol talebindeki artış öngörüsünü 2021 ve 2022 için bir önceki rapora göre 200 bin varil artırdı.

Böylece, küresel petrol talebinin 2021'de bir önceki yıla göre günlük 5 milyon 480 bin varil artışla yaklaşık 96 milyon 381 bin varil olması, bu yıl ise günlük 3 milyon 325 bin varil artışla 99 milyon 705 bin varile ulaşması bekleniyor.

Rapora göre, salgının ortaya çıktığı 2020'de günlük 90 milyon 901 bin varile kadar gerileyen küresel petrol talebi, 2019'da 99 milyon 549 bin varil seviyesinde gerçekleşmişti.

PETROL TALEBİNDE ASYA PASİFİK BÖLGESİ BAŞI ÇEKECEK

Petrol talebinde bu yıl günlük 37 milyon 163 bin varille Asya Pasifik Bölgesi'nin başı çekmesi beklenirken, bu bölgeyi 31 milyon 48 bin varille Amerika ve 14 milyon 363 bin varille Avrupa'nın izleyeceği tahmin ediliyor.

KÜRESEL PETROL ARZI ARALIKTA ARTTI

Rapora göre, küresel petrol üretimi geçen ay bir önceki aya göre 130 bin varil artışla günlük 98 milyon 630 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi de aralıkta bir önceki aya göre yaklaşık 190 bin varil artışla 27 milyon 990 bin varile yükseldi.

Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 220 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi geçen ay günlük 33 milyon 210 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde bir önceki aya göre yaklaşık 60 bin varil azalışla 65 milyon 420 bin varil oldu.

BAZI ÜLKELERİN ÜRETİMLERİNDE REKOR BEKLENTİSİ HAKİM

Rapora göre ayrıca, küresel petrol arzı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla 1 milyon 500 bin varil artarak 95 milyon 290 bin varil olurken, bu yıl ise 101 milyon 500 bin varile ulaşacağı tahmin ediliyor.

OPEC+ grubunun üretim kesintilerini tamamıyla gevşetmesi durumunda, bu yıl küresel petrol arzının günlük 6 milyon 200 bin varil artacağı, OPEC+ grubunun petrol arzının 4 milyon 400 bin varil ve OPEC dışı ülkelerin petrol arzının ise günlük 1 milyon 800 bin varil artabileceği tahmin ediliyor.

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden ABD, Suudi Arabistan ve Rusya'nın bu yıl üretimde yıllık rekorlar kırması beklenirken, Kanada ve Brezilya'nın da üretimde en yüksek rakamlara ulaşmayı hedeflediği belirtiliyor.

Geçen yıl yaşanan 1 milyon 500 bin varillik artışın öncelikle OPEC+ kesintilerinden muaf olan Libya kaynaklı olduğu, Libya'yı ise İran'ın takip ettiği kaydediliyor.

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ NİJERYA, İNGİLTERE VE ANGOLA'DA

Nijerya, İngiltere ve Angola ise geçen yıl üretimde en büyük düşüşü kaydeden üç ülke olurken, söz konusu ülkelerin üretimlerinin bu yıl dengeye kavuşacağı tahmin ediliyor.