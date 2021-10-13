IEA: Temiz enerji yatırımları 10 yılda 3 katına çıkmalı

İklim değişikliği dünyamızın ortak sorunu. Temiz enerji yatırımları da iklim değişikliğinin önlenmesinde önemli rol oynayacak.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Dünya Enerji Görünümü 2021 raporuna göre, iklim değişikliğiyle mücadelede emisyonların 2030'a kadar yarıya indirilebilmesi için bu dönemde temiz enerji yatırımlarının en az 3 katına çıkması gerekiyor.

YATIRIMLAR GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE YOĞUNLAŞMALI

Ayrıca yatırımların yüzde 70'inin gelişmekte olan ekonomilerde gerçekleşmesi gerektiği öngörülüyor.

RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNDE YATIRIMLAR ARTIYOR

Rüzgar ve güneş enerjisinde yatırımlar artarken, bu yıl güçlü şekilde büyüyen kömür tüketiminin karbon emisyonlarının tarihteki en büyük ikinci yıllık artışı gerçekleştirmesine yol açması bekleniyor.

FOSİL YAKIT TALEBİ 2025'TE PİK YAPACAK

Hükümetlerin sıfır emisyon hedefine yönelik açıkladığı taahhütlerin zamanında ve tam olarak uygulandığı senaryoya göre ise fosil yakıt talebinin 2025'te pik yapacağı ve küresel karbon emisyonlarının 2050'ye kadar yüzde 40 düşeceği hesaplanıyor. Bu senaryoda, küresel sıcaklık artışının 2100'de 2,1 dereceye ulaşacağı öngörülüyor.

DÜNYANIN PETROL TÜKETİMİ 2050'DE GÜNLÜK 100 MİLYON VARİLDEN 75 MİLYON VARİLE DÜŞECEK

Bugünün tüm taahhütlerinin yerine getirildiği senaryolara göre dünyanın petrol tüketimi 2050'de bugünkü seviyesi olan günlük 100 milyon varilden 75 milyon varile düşerken, net sıfır emisyon senaryosuna göre petrol tüketimi bu dönemde günlük 25 milyon varil olarak hesaplanıyor.

SIFIR EMİSYON HEDEFLERİ İÇİN 2050'YE KADAR 1 TRİLYON DOLARLIK PİYASA OLUŞMASI BEKLENİYOR

Dünyanın 2050'de net sıfır emisyona ulaşması için gerekli emisyon azaltımı yatırımlarının yüzde 40'ı kendini ödeyen yatırımlar olarak öne çıkıyor. Ayrıca, sıfır emisyon hedeflerinin başarılması rüzgar türbinleri, güneş paneller, bataryalar, elektrolizörler gibi alanlarda 2050'ye kadar 1 trilyon dolarlık piyasa oluşturabilir.