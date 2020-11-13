İETT'nin 7.2 milyar liralık 2021 yılı bütçesi kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İETT'nin 7 milyar 250 milyon liralık 2021 bütçesini oy birliğiyle kabul etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürlüğü’nün 2021 bütçesini, satın alınması planladığımız 300 adet yüksek kapasite ve güvenlikli araçların da gerekçe gösterilmesiyle birlikte 7 milyar 250 milyon lira olarak onayladı.

İETT Genel Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında Avrasya Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirildi. Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlık yaptığı oturumda, İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, mecliste İETT 2021 yılı bütçe ve performans programına dair sunum yaptı.

"ARALIK AYINDAN İTİBAREN TÜM OTOBÜSLERİN YÖNETİMİ BİRLEŞTİRİLECEK"

Aralık ayından itibaren uygulamaya geçecek yeni model ile tüm otobüslerin yönetiminin fiilen birleşmiş olacağına dikkati çeken Bilgili, koronavirüs salgını dönemi faaliyetlerine değinerek, şöyle konuştu:

ALPER BİLGİLİ: MAALESEF YOLCULUK SAYILARINDA YÜZDE 40 CİVARINDA DARALMA YAŞANDI

"Pandemi öncesi dönemde yılda 18 milyon 500 bin sefer yaparak 1 milyar 400 milyon yolcu taşıyorken, pandemi döneminde maalesef yolculuk sayılarında yüzde 40 civarında daralma yaşanmaktadır.

300 ADET YÜKSEK KAPASİTE VE GÜVENLİKLİ ARAÇ ALINMASI PLANLANIYOR

2021 yılında satın almayı planladığımız 300 adet yüksek kapasite ve güvenlikli araçlarla metrobüsteki, mevcut yoğunluğu azaltmayı hedeflemekteyiz."

“İETT, 1 MİLYAR 110 MİLYON LİRA BORÇLANMAYA GİDECEK”

Meclis raporunda ise İETT'nin 1 milyar 110 milyon lira borçlanmaya gideceği bilgisi yer aldı.

BÜTÇE OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Siyasi parti temsilcilerinin konuşmalarının ardından mecliste oylanan İETT bütçesi oy birliğiyle meclisten geçti.