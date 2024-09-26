İFM'deki katılımcılara özel yabancı para birimi ile defter tutma imkanı İstanbul Finans Merkezi'ndeki katılımcıların 2025'ten itibaren yabancı para birimleriyle defter tutabileceği açıklandı.

AA

İstanbul Finans Merkezi (İFM), canlı ve etkin bir finansal kümelenme bölgesi olma amacı ile oluşturuldu.

Burada faaliyet gösteren katılımcıların önünü açacak bir karar verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyette bulunan katılımcılar, defter tutma işlemlerini 2025'ten itibaren yabancı para birimleriyle yapabilecek.

Böylelikle Türkiye'nin finansal altyapısının daha verimli bir yapıya kavuşturulması icin kurulan İFM'nin bu vizyonuna katkı sağlanması ve yabancı para birimiyle defter tutulma imkanı sağlanarak bölgeye daha farklı nitelikte ve küresel ölçekte katılımcıların gelmesi amaçlanıyor.

YABANCI PARA BİRİMİYLE DEFTER TUTMA DÜZENLEMESİ YAPILDI

Bu kapsamda söz konusu vizyonu sürdürebilmek adına İstanbul Finans Merkezi Kanunu'nun 7. maddesiyle bölgedeki katılımcıların yabancı para birimiyle defter tutulabilmeleri hususunda Bakanlığa düzenleme yetkisi verilmişti.

İFM'NİN EKONOMİK BÜYÜMEYE DAHA FAZLA KATKI SAĞLAMASINI AMAÇLANIYOR

Bölgedeki finansman ve yatırım olanaklarını geliştirerek İFM'nin ekonomik büyümeye daha fazla katkı sağlamasını amaçlayan Bakanlık, 7412 sayılı Kanun ile kendisine verilen yetkiyi kullanarak burada faaliyette bulunan katılımcıların yabancı para birimiyle defter tutabilmelerini sağlayan düzenlemeyi söz konusu tebliğle yaptı.

Düzenlemeyle bölgede münhasıran finansal hizmet ihracı veya transit ticaret faaliyetinde bulunan katılımcılar, isteğe bağlı olarak defter kayıtlarını 2025'ten itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca günlük olarak kuru belirlenen herhangi bir yabancı para birimiyle tutabilecekler.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)