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    Iğdır’da nohut hasadı yapıldı

    Iğdır’ın Tuzluca ilçesi Mollakamer köyünde yüzde 75 hibeli dağıtılan tohumlardan üretilen nohudun hasadı başlatıldı.
    • 14.08.2022 - 13:18
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    Iğdır’da nohut hasadı yapıldı

    Dünyada yaşanan gıda sorununa çözüm için, yurt içinde uygulanan politika gereği, üreticiye tohum dağıtılıyor ve destekler yapılıyor.

    Iğdır’da atıl tarım arazilerini tarıma kazandırmak için başlatılan projeler sonuç vermeye başladı.

    Çiftçiye TAKEP destekli yüzde 75 hibeli tohum dağıtıldı

    Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan "Bitkisel Üretim alanında Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi, Atıl Tarım Arazilerinin Üretime Kazandırılması" projesi çerçevesinde "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" (TAKEP) destekli yüzde 75 hibeli olarak 2022 yılı nisan ayında nohut tohumu dağıtıldı.

    Tuzluca'da not hasadı

    Iğdır’ın Tuzluca ilçesi Mollakamer köyünde çiftçiler tarafından ekilen nohutların hasadına başlanıldı.

    Iğdır’da nohut hasadı yapıldı #1


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