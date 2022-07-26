Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Iğdır, karasal iklimin etkisiyle yaz aylarının kavurucu sıcakları nedeniyle gece çalışmayı seçti.

Iğdır, aşırı sıcaklara çözüm bulmaya çalışıyor. Kentte, gün içinde sıcaklık 40 dereceye yaklaşıyor.

Iğdır'da sıcaklar her geçen gün artarken, çiftçi de ürününü tarlaya bırakmama telaşına düştü.

Tarımın yaygın yapıldığı Iğdır'da son günlerde etkili olan yüksek sıcaklık nedeniyle bazı çiftçiler, arpa ve buğday ekili arazilerinde gece hasat yaptı.

Gece; sebze, meyve ve hububat hasadı yapılacak

AA'nın haberine göre, tarlalarında sebze, meyve ve hububat hasadı yapan çiftçilerden bazıları, bunaltıcı sıcaklarda zorlandıkları için ürün toplama işini gece yapıyor.

Gece boyunca üretim yapılıyor

Kentteki 137 bin dekar alanda yıllık yaklaşık 53 bin ton buğday, 60 bin dekar alanda ise 13 bin ton arpa üretimi yapan çiftçiler, akşam serinliğinde başladıkları hasadı tarım makineleriyle gece boyunca sürdürüyor.

Iğdır'da sıcaklardan bunalan çiftçi gece mesai yapıyor VİDEO



Günün ilk ışıklarına kadar mesai

Çiftçilerden Medeni Ayna, kavurucu sıcaklarla mücadele etmek için tarlada akşamdan sabaha kadar çalıştıklarını söyledi.

"İşimizi hızlıca bitirmeye çalışıyoruz"

Her geçen gün sıcaklığın daha da arttığını, ürünü tarlada bırakmamak için acele ettiklerini anlatan Ayna, "Yoğun sıcak nedeniyle olgunlaşan buğday başaklarında dökülmeler oluyor. Bu nedenle gece serinliğinde hasat yapıyoruz. Olgunlaşan, hasat zamanı gelmiş tarlaları bitirmek için Diyarbakır'dan gelen biçerdöverlerle hızlıca işimizi bitirmeye çalışıyoruz." dedi.

"Hasat için havaların serinlemesini bekleyemiyoruz"

Üreticilerden İbrahim Örs ise ürünün zarar görmemesi için hasatta havaların serinlemesini bekleyemediklerini anlattı. Ellerini çabuk tuttuklarını belirten Örs, "Çünkü bir an önce bitiremezsek, buğdaylar başaklarından dökülmeye başlayacak. Bundan dolayı gece de çalışmamız lazım. Yoksa tahılımız yerde kalacak." ifadelerini kullandı.