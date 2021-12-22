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İGSAŞ, gübre fiyatlarında indirim yaptı
İGSAŞ, dövizdeki düşüşün ardından gübre fiyatlarında indirim yaptığını açıkladı. Kompoze gübre ürünlerinde indirim yaklaşık yüzde 16,5 olurken, ürede ise yaklaşık yüzde 20 oranında indirim yapıldı.
- İHA
- 22.12.2021 - 10:45
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamadan sonra döviz kurlarında önemli düşüşler yaşandı.
Türk lirasının döviz cinsleri karşısında değerlenmesinin ardından İstanbul Gübre Sanayii A.Ş. (İGSAŞ), çiftçilerin en önemli girdi kalemi olan gübre fiyatlarında indirime gitti.
YÜZDE 20 ORANINDA İNDİRİM
Kompoze gübre ürünlerinde indirim yaklaşık yüzde 16,5 olurken, ürede yaklaşık yüzde 20 oranında indirim yapıldığı belirtildi.
Şirketten yapılan açıklamada, “İGSAŞ olarak Türk çiftçisinin yanında durmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlayan kurla mücadeleye tam destek veriyoruz.” ifadelerine yer verildi.