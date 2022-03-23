İhracat birim değer endeksi ocak ayında yüzde 6,5 arttı

TÜİK Ocak 2022, Dış Ticaret Endeksleri'ni yayınladı.

İhracat birim değer endeksi ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 arttı.

Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 21,4, yakıtlarda yüzde 56,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,2 artış kaydetti.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 10 YÜKSELDİ

İhracat miktar endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 16,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 23,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13 artarken, yakıtlarda yüzde 4,4 azaldı.



İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 42,7 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 19,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 35,5, yakıtlarda yüzde 217 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 12,8 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 8,1 ARTTI

İthalat miktar endeksi Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,4, yakıtlarda yüzde 6,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 14,5 arttı.Dış ticaret haddi 2022 yılı Ocak ayında 72,8 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı Ocak ayında 97,5 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 24,7 puan azalarak, 2022 yılı Ocak ayında 72,8 oldu.