İhracat birim değer endeksi yüzde 12 arttı

TÜİK verilerine göre, ihracat birim değer endeksi haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 artış gösterdi.

2022'nin ilk ayından bu yana her al üst üste ihracat rekorları kırılıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) de her ay dış ticaret endekslerini yayınlayarek yaşanan gelişmeyi rakamlarla gözler önüne seriyor.

Haziran ayı dış ticaret endeksleri yayınlandı

İhracat birim değer endeksi haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,5 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 18,2, yakıtlarda yüzde 89,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,1 arttış yaşandı.

İhracat birim değer endeksi 2022 yılı ikinci çeyrekte, bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 12,4 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 6 arttı

İhracat miktar endeksi haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 23,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 18,6, yakıtlarda yüzde 15,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,2 yükseldi.

İhracat miktar endeksi 2022 yılı ikinci çeyrekte, bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 6,4 arttı.İthalat birim değer endeksi yüzde 34,9 arttı

İthalat birim değer endeksi haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 23,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 28, yakıtlarda yüzde 152,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,1 arttış gösterdi.

İthalat birim değer endeksi 2022 yılı ikinci çeyrekte, bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 35,9 arttı.

İthalat miktar endeksi yüzde 3,6 arttı

İthalat miktar endeksi haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 34,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 0,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,9 artarken, yakıtlarda yüzde 12 azaldı.

İthalat miktar endeksi 2022 yılı ikinci çeyrekte, bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 2,5 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 6 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 2 azaldı. Dış ticaret haddi 2022 yılı Haziran ayında 76 olarak gerçekleşti. Dış ticaret haddi, 2022 yılı ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 15,7 puan azalarak 75,3 oldu.