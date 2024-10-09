İhracat birim değer endeksi yüzde 3,6 arttı TÜİK, Ağustos 2024, Dış Ticaret Endeksleri'ni paylaştı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi ağustos ayında yüzde 3,6 artarken, ihracat miktar endeksi ise yüzde 1,2 azaldı.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

İhracat birim değer endeksi ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,8 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,4 arttı, yakıtlarda yüzde 10,2 azaldı, imalat sanayinde ise (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,7 arttı.

İhracat miktar endeksi ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,6 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,6 arttı, yakıtlarda yüzde 7,8 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,8 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 2,9 ARTTI

İthalat birim değer endeksi ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,8 arttı, yakıtlarda yüzde 5,4 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,1 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,9 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 13,2 AZALDI

İthalat miktar endeksi ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,7 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,1 arttı, yakıtlarda yüzde 5,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,7 azaldı.

MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ ENDEKS

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2024 Temmuz ayında 150,9 iken 2024 Ağustos ayında yüzde3,2 oranında artarak 155,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2023 yılı Ağustos ayında 144,9 iken 2024 yılı Ağustos ayında yüzde2,9 oranında artarak 149,0 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2024 Temmuz ayında 117,1 iken 2024 Ağustos ayında yüzde0,7 oranında artarak 118,0 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2023 yılı Ağustos ayında 128,9 iken 2024 yılı Ağustos ayında yüzde10,4 oranında azalarak 115,5 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 88,3 OLDU

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Ağustos ayında 87,7 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 0,6 puan artarak, 2024 yılı Ağustos ayında 88,3 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)