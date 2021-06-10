İhracat birim değer endeksi yüzde 9,2 arttı

İhracat birim değer endeksi nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ihracat birim değer endeksi nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 yükseldi.

Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 22,8, yakıtlarda yüzde 80,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,5 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 91,8 YÜKSELDİ

İhracat miktar endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 91,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 15,6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 36,3, yakıtlarda yüzde 20,2 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 115,9 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 23,9 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 47,3, yakıtlarda yüzde 71,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 16,3 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 30,1 ARTIŞ GÖSTERDİ

İthalat miktar endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,2 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 17,4, yakıtlarda yüzde 29,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 40,4 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 7,5 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 Mart ayında 132,4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 7,5 artarak, 2021 Nisan ayında 142,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Nisan ayında 74,1 olan ihracat miktar endeksi yüzde 91,8 artarak, 2021 Nisan ayında 142,1 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 3,4 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 Mart ayında 111,8 olan ithalat miktar endeksi yüzde 3,4 azalarak, 2021 Nisan ayında 107,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Nisan ayında 82,5 olan ithalat miktar endeksi yüzde 30,1 artarak, 2021 Nisan ayında 107,3 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2021 YILI NİSAN AYINDA 91,3 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2020 yılı Nisan ayında 103,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 12,3 puan azalarak, 2021 yılı Nisan ayında 91,3 oldu.