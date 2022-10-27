İhracat, eylül ayında, yüzde 9,2 yükseldi

Eylül ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 9,2, ithalat yüzde 38,1 arttı.

TÜİK, eylül ayı dış ticaret istatistikleri açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artarak 22 milyar 612 milyon dolar, ithalat yüzde 38,1 artarak 32 milyar 208 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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