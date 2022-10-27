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    İhracat, eylül ayında, yüzde 9,2 yükseldi

    Eylül ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 9,2, ithalat yüzde 38,1 arttı.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2022 - 10:06
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    İhracat, eylül ayında, yüzde 9,2 yükseldi

    TÜİK, eylül ayı dış ticaret istatistikleri açıkladı.

    Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2022 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,2 artarak 22 milyar 612 milyon dolar, ithalat yüzde 38,1 artarak 32 milyar 208 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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