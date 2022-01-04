İhracat genelgesi uygulamasının amacı rezervleri güçlendirmek

Merkez Bankası ihracat genelgesi kapsamında TCMB'ye yapılacak döviz satışına ilişkin uygulama talimatı ile ilgili değerlendirme yapan bankacı kaynaklar, firmaların bir kaybı olmayacağını söylüyor.

Bankacılık kaynakları, ihracat genelgesi kapsamında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) yapılacak döviz satışına ilişkin uygulama ile firmaların herhangi bir kaybının olmayacağını bildirdi.

"AMAÇ İHRACAT BEDELLERİNİN FİNANSAL SİSTEME KAZANDIRILMASI"

Aynı kaynaklar, üzenlemeyle ihracat bedellerinin finansal sisteme kazandırılması ve TCMB rezervlerinin artırılmasının amaçlandığını ifade etti.

İHRACAT GENELGESİ YAYINLANDI

Merkez Bankası ihracat genelgesi kapsamında TCMB'ye yapılacak döviz satışına ilişkin uygulama talimatı, dün yayınlamıştı.

FİRMALAR, İBKB TUTARININ YÜZDE 25'İNİ MERKEZ BANKASI'NA SATACAK

Bankacılık kaynaklarına göre, yeni uygulama ile firmalar ihracat bedeli dövizi için İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) düzenleyecekleri zaman, bu İBKB tutarının yüzde 25'ini TCMB'ye satacaklar. İşlemin operasyonel süreçleri aracı banka ve TCMB tarafından yürütülecek.

FİRMALAR İHRACAT BEDELİNİN YÜZDE 25'İNİ GÜNCEL KURDAN TL'YE ÇEVİRECEK

Firma, ihracat bedelinin yüzde 25'ini güncel kurdan TL'ye çevirmiş olacak.

"FİRMALARIN KAYBI OLMAYACAK"

Kaynaklar, firmaların bu işlemde herhangi bir kaybının olmayacağını belirterek, uygulama ile ihracat bedellerinin finansal sisteme kazandırılması ve TCMB rezervlerinin artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.