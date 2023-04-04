İhracat, martta yüzde 4,4 artışla 23,6 milyar dolara yükseldi

AA & Ensonhaber
Ticaret Bakanlığı, 2023 yılı mart ayı dış ticaret verilerini paylaştı.
Buna göre Türkiye, tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi.
İhracatta önemli artış
İhracat, yüzde 4,4 oranında artarak 23 milyar 596 milyon dolar, ithalat, yüzde 4,2 oranında artarak 32 milyar 169 milyon dolara yükseldi.
Tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, oluşan tabloyu değerlendirdi:
Depremin oluşturduğu olumsuzluklara rağmen martta ihracat yüzde 4,4 artışla 23,6 milyar dolar oldu. Bu, tüm zamanların en yüksek aylık ihracatıdır.
Dış ticaret hacmi ise yüzde 4,3 oranında artarak 55 milyar 766 milyon dolar olarak gerçekleşti.