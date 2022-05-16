İhracat ve ithalat endeksleri martta arttı

TÜİK'in mart ayı için açıkladığı ihracat birim endeksleri artış gösterdi.

Türkiye'nin ihracatı geliştikçe ihracat birim endeksleri de buna göre artış gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), mart ayı için açıkladığı ihracat birim değer endeksi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,7, ithalat birim değer endeksi yüzde 33,7 arttı.

Endeks, Mart 2021'e kıyasla gıda, içecek ve tütünde yüzde 6, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,8, yakıtlarda yüzde 79,1 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 7,9 artış gösterdi.

İhracat birim değer endeksi yükseldi

İhracat birim değer endeksi, bu yılın birinci çeyreğinde geçen aynı dönemine göre yüzde 9,4 arttı.

AA'nın haberine göre, ithalat birim değer endeksi martta yıllık bazda yüzde 33,7 yükseldi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 12,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 19,2, yakıtlarda yüzde 174,2 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,1 artış kaydetti.

İhracat miktar endeksi, yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artış gösterdi.