İhracatçı daha fazla desteklenecek! Mehmet Şimşek, Türk Eximbank için sermaye artırımı talimatı verdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk Eximbank'ın sermaye yapısının güçlendirilmesi ve ihracatçıların finansman imkanlarının artırılmasına yönelik adımlarını değerlendirerek, üçüncü kez sermaye artırımına gidileceğini açıkladı.

AA

Türkiye'nin kalkınmasında ihracat ağırlıklı bir yer tutuyor.

İhracatçıların finanasal desteklenmesi noktasında Türk Eximbank devrede bulunuyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu aşamada Türk Eximbank'ın daha çok güçlenmesi adına için üçüncü sermaye artırımı talimatı verdiğini duyurdu.

Verilen bilgiye göre Türk Eximbank'ta gerçekleşecek sermaye artışı en kısa zamanda sonuçlandırılacak.

Geçen yıl temmuz ayından bu yana üçüncü talimat

Bakan Şimşek, geçen yıl temmuz ayından bu yana ihracatın desteklenmesi amacıyla Türk Eximbank'ın sermayesini üçüncü kez artırma talimatı verdiğini bildirerek şu ifadeleri kullandı:

Ticaret Bakanımız Ömer Bolat ile de istişare ettik. İhracatçımıza nefes olan Türk Eximbank'a son 7 ay içinde üçüncü kez sermaye artırımı yapılmasına yönelik çalışmaları başlattık, en kısa zamanda sonuçlandıracağız.

İhracatçının finansmana erişimini güçlendirmek amaçlanıyor

Göreve geldiği günden bugüne ihracatçının desteklenmesine yönelik politikalara büyük önem verdiğini vurgulayan Şimşek, bu kapsamda ihracatçıların finansmana erişimini güçlendirmek için yeni uygulamaları gündeme getirdi.

"Reeskont limitlerinde ihtiyaca göre artış sürecek"

Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kaynaklı günlük reeskont kredi limitinin 10 kat artışla 3 milyar liraya yükseltildiğini anımsatarak, reeskont limitlerinde ihtiyaca göre artışın süreceğini söyledi.

Türk Eximbank'ın sermaye artırımı hamleleri

Türk Eximbank'a geçen yıldan beri yapılan sermaye artışlarına dikkati çeken Şimşek, 2023 yılı başında bankanın ödenmiş sermayesi 13,8 milyar lira iken Temmuz 2023'te 6,8 milyar lira, bu yılın ocak ayında ise 3,3 milyar lira sermaye aktarımı gerçekleştirildiğini bildirdi.

"Türk Eximbank, 2023'te 42 milyar dolar destek verdi"

Şimşek, Türk Eximbank'ın geçen yıl ihracatçılara 19,6 milyar doları nakdi kredi ve 22,4 milyar doları alacak sigortası ve garanti olmak üzere 42 milyar dolar destek verdiğini, Bankanın bu yıl da ihracatçılara 50 milyar dolar destek sağlamayı hedeflediğini dile getirdi.

"Geçen hafta uluslararası sermaye piyasalarından 500 milyon dolarlık finansman sağladı"

Bankanın geçen hafta uluslararası sermaye piyasalarından 500 milyon dolarlık finansman sağladığını söyleyen Şimşek, şu bilgileri paylaştı:

Bankamızın, ihracatçılarımızın uzun vadeli finansman ihtiyaçları doğrultusunda 2024'ün ilk yarısında tamamlanmak üzere 10 yıla kadar vadeli ve uygun maliyetli 1,5 milyar dolarlık uluslarüstü finansal kuruluşlardan kaynaklar temin edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

"Türk Eximbank, ihracatçımıza desteklerini daha da artıracak"

Türk Eximbank'ın bu yöndeki yeni adımlarının devam edeceğini vurgulayan Şimşek, "Hükümetimizin güçlü destekleriyle Türk Eximbank 2024 yılı hedeflerini gerçekleştirerek ihracatçımıza desteklerini daha da artıracaktır." dedi.

"Banka, ihracatçılara teminat kolaylığı sağlayacak"

Bakan Şimşek, ihracatçıların finansmana erişim sorununu çözmek amacıyla teminat mektubunun yanı sıra farklı teminat türleriyle kredi kullandırılmasını sağlamaya önem verdiklerini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

Sermaye artırımlarının ardından bankanın ihracatçılara teminat kolaylığı sağlayarak kredi maliyetlerini aşağı çekecek çalışmaları daha da hızlanacak. Bu çalışmayla kredibilitesi ve ihracat değerliliği yüksek firmalara teminat mektupsuz ve bankacılık sektöründe kabul gören diğer teminatlarla kredi kullandırılması sağlanacak.

"Ekonomi programının nihai hedefi nitelikli yatırım ve istihdam"

Ekonomi programının nihai hedefinin nitelikli yatırım ve istihdam olduğuna dikkati çeken Şimşek, ihracat temel önceliği doğrultusunda bu alanı desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

"Büyüme hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız"

Bakan Şimşek, yüksek ve sürdürülebilir büyümeyi de net ihracatın büyümeye katkısını artırarak sağlamayı hedeflediklerini dile getirerek şunları kaydetti:

İhracatımızın büyümeye katkısını artırmak, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Ülkemizin ihracat odaklı büyüme hedefi doğrultusunda hükümetimizin ihracata verdiği destekler artarak devam edecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)