İhracatçılar ara mal ihtiyacına dikkat çekti

ASRİAD, Bolu'da gerçekleştirdiği 9. Bölgesel Ticaret Toplantısı'nda katılarak ihracat hedeflerini ortaya koydu.

Asrın İş İnsanları Derneği (ASRİAD) İş Geliştirme Başkanlığı tarafından organize edilen 9. Bölgesel Ticaret Toplantısı, çok sayıda üye iş insanının katılımıyla Bolu'da gerçekleştirildi.

ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman toplantıda yaptığı konuşmada, 2,5 milyar dolarlık ihracatın, bünyelerindeki iş insanları tarafından gerçekleştirilmesi belirterek, hedeflerinin ülke ihracatının yüzde 1'ini gerçekleştirmek olduğunu dile getirdi.

"Ara mala ihtiyaç var"

Pandemi ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sonrası sarsılan ülke ekonomisinin yaşadığı sıkıntıyı ancak ihracat yaparak aşabileceğine vurgu yapan Adnan Danışman, ülke çapında ara mala ihtiyacımız duyulan ihtiyacı dile getirerek, "Bu ara malı üretmenin gerek iş insanlarımız gerekse ülke ekonomimiz açısından büyük önem taşıyor." dedi.

"2024'ten sonra önümüz açık"

Danışman'a göre, dünya çapında yaşanan gelişmeler ve global ekonomik kriz ele alındığında 2024 yılına kadar bazı sıkıntıların yaşanmasını öngörülüyor ancak ülke olarak bu tarihten sonra ekonominin önü açık.