- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- İhracatçılar döviz gelirlerinin yüzde 40'ını Merkez Bankası'na satacak
İhracatçılar döviz gelirlerinin yüzde 40'ını Merkez Bankası'na satacak
- Haber Merkezi
- 15.04.2022 - 18:22
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), ihracatçılara uyguladığı döviz gelirinin satışı uygulamasında değişikliğe gitti.
İhracatçıların döviz gelirlerinin yüzde 25'i Merkez Bankası'na satılırken, bu yüzdede yükseltme yapıldı.
Yeni düzenlemeyle birlikte yüzde 25'lik satış zorunluluğu, 18 Nisan itibarıyla geçerli olacak şekilde yüzde 40'a çıkarıldı.
Satış zorunluluğu yüzde 40
Konuya ilişkin Merkez Bankası'ndan bir genelge yayımlandı. İhracat Bedeli Kabul Belgesi'ne (İBKB) veya Döviz Alım Belgesi'ne (DAB) bağlanan iharacat bedelleri artık yüzde 40 üzerinden belge düzenleyen bankaya satılacak.
İşlemler aynı gün gerçekleşecek
Döviz bedelinin, Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alışkuru üzerinden gün içerisinde Merkez Bankası'na satışı yapılacak.
Yine aynı gün içerisinde Merkez Bankası'nın banka nezdindeki hesabına aktarılacak.
İhracatçıya TL olarak ödenecek
Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenecek.
Ukrayna ve Rusya ihracatlarında TL kabul edilecek
Ukrayna ve Rusya’ya gerçekleştirilmiş veya gerçekleştirilecek ihracat işlemleriyle ilgili olarak ihracat bedellerinin döviz cinsinden beyan edilmiş olsa dahi Türk Lirası olarak da kabulü mümkün olabilecek.