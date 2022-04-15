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    İhracatçılar döviz gelirlerinin yüzde 40'ını Merkez Bankası'na satacak

    İhracatçılar döviz gelirlerinin yüzde 40'ını Merkez Bankası'na satacak

    Daha önce yüzde 25 olan ihracatçı döviz gelirlerinin Merkez Bankası'na satılması zorunluluğu, yüzde 40 olarak değiştirildi. İhracatçılar, işlem yaptıkları bankaya satacakları bedeli TL olarak alacak.
    • Haber Merkezi
    • 15.04.2022 - 18:22
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    Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), ihracatçılara uyguladığı döviz gelirinin satışı uygulamasında değişikliğe gitti.

    İhracatçıların döviz gelirlerinin yüzde 25'i Merkez Bankası'na satılırken, bu yüzdede yükseltme yapıldı.

    Yeni düzenlemeyle birlikte yüzde 25'lik satış zorunluluğu, 18 Nisan itibarıyla geçerli olacak şekilde yüzde 40'a çıkarıldı.

    Satış zorunluluğu yüzde 40

    Konuya ilişkin Merkez Bankası'ndan bir genelge yayımlandı. İhracat Bedeli Kabul Belgesi'ne (İBKB) veya Döviz Alım Belgesi'ne (DAB) bağlanan iharacat bedelleri artık yüzde 40 üzerinden belge düzenleyen bankaya satılacak.

    İhracatçılar döviz gelirlerinin yüzde 40 ını Merkez Bankası na satacak #1

    İşlemler aynı gün gerçekleşecek

    Döviz bedelinin, Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alışkuru üzerinden gün içerisinde Merkez Bankası'na satışı yapılacak.

    Yine aynı gün içerisinde Merkez Bankası'nın banka nezdindeki hesabına aktarılacak.

    İhracatçılar döviz gelirlerinin yüzde 40 ını Merkez Bankası na satacak #2

    İhracatçıya TL olarak ödenecek

    Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenecek.

    Ukrayna ve Rusya ihracatlarında TL kabul edilecek

    Ukrayna ve Rusya’ya gerçekleştirilmiş veya gerçekleştirilecek ihracat işlemleriyle ilgili olarak ihracat bedellerinin döviz cinsinden beyan edilmiş olsa dahi Türk Lirası olarak da kabulü mümkün olabilecek.

    İhracatçılar döviz gelirlerinin yüzde 40 ını Merkez Bankası na satacak #3


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