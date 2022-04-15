İhracatçılar döviz gelirlerinin yüzde 40'ını Merkez Bankası'na satacak

Daha önce yüzde 25 olan ihracatçı döviz gelirlerinin Merkez Bankası'na satılması zorunluluğu, yüzde 40 olarak değiştirildi. İhracatçılar, işlem yaptıkları bankaya satacakları bedeli TL olarak alacak.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), ihracatçılara uyguladığı döviz gelirinin satışı uygulamasında değişikliğe gitti.

İhracatçıların döviz gelirlerinin yüzde 25'i Merkez Bankası'na satılırken, bu yüzdede yükseltme yapıldı.

Yeni düzenlemeyle birlikte yüzde 25'lik satış zorunluluğu, 18 Nisan itibarıyla geçerli olacak şekilde yüzde 40'a çıkarıldı.

Satış zorunluluğu yüzde 40

Konuya ilişkin Merkez Bankası'ndan bir genelge yayımlandı. İhracat Bedeli Kabul Belgesi'ne (İBKB) veya Döviz Alım Belgesi'ne (DAB) bağlanan iharacat bedelleri artık yüzde 40 üzerinden belge düzenleyen bankaya satılacak.

İşlemler aynı gün gerçekleşecek

Döviz bedelinin, Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alışkuru üzerinden gün içerisinde Merkez Bankası'na satışı yapılacak.

Yine aynı gün içerisinde Merkez Bankası'nın banka nezdindeki hesabına aktarılacak.

İhracatçıya TL olarak ödenecek

Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenecek.

Ukrayna ve Rusya ihracatlarında TL kabul edilecek

Ukrayna ve Rusya’ya gerçekleştirilmiş veya gerçekleştirilecek ihracat işlemleriyle ilgili olarak ihracat bedellerinin döviz cinsinden beyan edilmiş olsa dahi Türk Lirası olarak da kabulü mümkün olabilecek.