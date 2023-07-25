İhracatçılar Merkez Bankası kararlarından memnun Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Gültepe, TCMB'nin kararlarının 265 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için ellerini güçlendirdiğini savundu.

AA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ihracat kredilerinin, sınırlandırıcı tedbirler kapsamı dışında tutulmasını değerlendirerek ihracatçıların motivasyon kaynağı olduğunu bildirdi.

Gültepe, ihracat kredileriyle ilgili kararların hem istihdamın devamlılığı hem de cari açığın kapatılması açısından son derece faydalı olacağını aktardı.

TİM'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Gültepe, Merkez Bankası’nın ihracat ve yatırım kredilerini sınırlandırıcı tedbirlerin dışında tutmasının ve reeskont kredilerinde günlük limitin 1,5 milyar TL'ye çıkarılmasının kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı oluşturacağını bildirdi.

"İhracatçıların en büyük sorunu finansmana erişim"

Finansmana erişimin uzun süredir ihracatçılar için en öncelikli sorunlardan biri olduğunu hatırlatan Gültepe, şu ifadeleri kullandı:

İhracatımız yükseldikçe finansman ihtiyacımız da artıyor. Yükselen talep, yeni yatırımları, yeni yatırımlar, farklı finansal ihtiyaçları beraberinde getiriyor. Ancak uzun süreden bu yana finansmana erişimde sıkıntılarla karşılaşıyorduk. İhracatçılarımızın bu sorununu her platformda dile getirdik. Finansmana erişimin kolaylaştırılması yönündeki beklentimizi 17 Haziran’da ‘İhracatın Şampiyonları’ ödül törenimize katılan Cumhurbaşkanımıza ve ekonomi yönetimimize de arz etmiştik.

"İhracatçıların talep ve beklentileri önemli ölçüde karşılandı"

Gültepe, Merkez Bankası’nın son düzenlemelerine bakıldığında talep ve beklentilerinin önemli ölçüde karşılandığını aktararak, şunları kaydetti:

İhracat kredilerinin sınırlandırıcı tedbirlerin dışında tutulmasını, reeskont kredilerinde günlük limitin 1,5 milyar TL’ye yükseltilerek KOBİ payının artırılmasını büyük bir memnuniyetle karşıladık. Ayrıca reeskont kredilerinde yüzde 30 ilave ihracat bedeli satış koşulunun kaldırılması ve kredi vadesi boyunca döviz almama taahhüdünden, ithalat ödemeleri kapsamındaki döviz alımlarının istisna tutulması ihracat ailemiz için büyük bir motivasyon kaynağı oluşturacak.