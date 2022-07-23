Petrol
103.61
-0.24%
Euro
18.1232
-0.05%
Dolar
17.7272
0.10%
Altın
985.07
0.62%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
405.776
-1.17%
BTXN Coin
11.17
34.74%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C

    İhracatçılar Tahıl Koridoru anlaşmasından mutlu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM, Ukrayna ve Rusya’yı aynı masada buluşturmasının sonucu olarak imzalanan "Tahıl Koridoru" anlaşması Türk ihracatçısını sevindirdi.
    • 23.07.2022 - 10:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İhracatçılar Tahıl Koridoru anlaşmasından mutlu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"nin imzalanması, ihracatçılar tarafından sevinçle karşılandı.

    "Türkiye de rahatlayacak"

    Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Celal Kadooğlu, tahıl koridorunun açılmasının bütün dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de rahatlatacağını ifade etti.

    "Türk gıda sektörü için büyük önem taşıyor"

    Kadooğlu, Ukrayna’da Türk firmalarına ait bekletilen dahili işlem çerçevesinde ithal edilen tahıl ve gıda ürünlerinin de bulunduğunu, bu anlaşmayla söz konusu ürünlerin kısa bir süre içerisinde Türkiye’ye getirilmesinin Türk gıda sektörü için büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi.

    İhracatçılar Tahıl Koridoru anlaşmasından mutlu #1

    "Ülke ihracatının artmasında önemli rol oynayacak"

    Başkan Kadooğlu, yaptığı yazılı açıklamada, “Bölgemizde faaliyet gösteren makarna, un, yem ve diğer gıda üreticisi ve ihracatçısı firmalarımızın Ukrayna’da gerekse halen Ukrayna limanlarına bekletilen gemilerde ithal anlaşması yaptıkları tahıl ürünleri bulunmaktadır. Bu firmalarımız bu ürünleri ülkemize dahili işlem çerçevesinde getirerek işlemekte ve ihracatlarını gerçekleştirmektedirler. Yapılan anlaşma ülkemizdeki bütün üretici ihracatçı firmalarımızın elini rahatlatacağı gibi ülke ihracatımızın artmasında da önemli rol oynayacaktır.” dedi.

    İhracatçılar Tahıl Koridoru anlaşmasından mutlu #2

    İhracatçılar Tahıl Koridoru anlaşmasından mutlu #3


    İlginizi Çekebilir

    Yapay zeka ile kazanmaya başla
    Metabot

    Yapay zeka ile kazanmaya başla

    Ryan Babel, Eyüpspor'da
    Transfer dosyası

    Ryan Babel, Eyüpspor'da

    Hazard sakatlandı, El Clasico'yu kaçırabilir
    Dünyadan futbol

    Hazard sakatlandı, El Clasico'yu kaçırabilir

    Görüş Bildir