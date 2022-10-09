İhracatçılara 2 milyar lira yurt dışı fuar katılım desteği

Ticaret Bakanlığı’nın, 2023 için ihracatçılara 1 milyar 960 milyon lira yurt dışı fuar katılım desteği sağlamayı planladığı açıklandı.

İhracata yönelik faaliyet gösteren Türk firmalarının, yurt dışında tanıtım amacı ile katıldıkları fuarlarda yaptıkları harcamaları destekleniyor.

Ticaret Bakanlığı, ihracatçılara 2022 başından itibaren 448,8 milyon lira destek ödemesi yaparken yıl sonu itibarıyla bu rakam 800 milyon liraya ulaşacak.

Firmaların yurt dışı fuarlara stantla katılımları Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar çerçevesinde destekleniyor.

Destek, fuar bazında metrekare başına hesaplanıyor

Bu kapsamda firmalara fuar bazında metrekare başına belirlenen desteğe esas tutar üzerinden destek sağlanıyor.

Desteğe esas tutar, fuara yönelik yer kirası, nakliye, ulaşım ve stant kurulumuna ilişkin yaklaşık giderlerin yüzde 50'si olarak belirleniyor.

Söz konusu destek oranı hedef ülkelerde düzenlenen fuarlar için yüzde 70'e, hedef ülkelerde düzenlenen ve Bakanlıkça hedef olarak belirlenen sektörlerde iştigal eden ihracatçılar için yüzde 75'e çıkıyor.

AA'nın haberine göre, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında yurt dışı fuar destekleri daha da etkin hale getirilecek.

Destek üst limitleri

Destek üst limitleri bu yıl için genel nitelikli fuarlarda 145 bin lira, sektörel fuarlarda 220 bin lira ve Bakanlıkça belirlenen prestijli fuarlarda 743 bin lira olarak uygulanıyor.

Ayrıca, Bakanlıkça yetkilendirilen yurt dışı fuar organizatörlerinin milli katılım organizasyonlarının etkinliğinin artırılması amacıyla gerçekleştirdikleri tanıtım faaliyetleri yüzde 75 oranında en fazla 2 milyon 442 bin liraya kadar destekleniyor.

2023 yılında ihracatçılara yaklaşık 1 milyar 960 milyon lira yurt dışı fuar katılım desteği

İhracatçıların 2023 yılında yurt dışı fuarlara daha yoğun katılım sağlaması beklentiler arasında bulunuyor. Bu kapsamda Bakanlıkça 2023 yılında ihracatçılara yaklaşık 1 milyar 960 milyon lira yurt dışı fuar katılım desteği sağlanması planlanıyor.