İhracatçılara yönelik teşvike ilişkin kanun yayınlandı

İhracatı Geliştirme Anonim Şirketine sermaye katkısını ve serbest bölgeleri kuranların faaliyetlerin vergiden muaf olma durumunu detaylandıran kanun resmileşti.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birlikleri'nin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kanuna göre, TİM ve Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi’nin öz kaynaklarıyla kurulan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketine, ihracatçı birliklerince gerekli sermaye katkısı sağlanacak.

FOB İHRAÇ BEDELİNİN 10 BİNDE 3’ÜNE KADAR KESİNTİ YAPILACAK

İhracatı Geliştirme AŞ'ye aktarılmak üzere, FOB ihraç bedelinin 10 binde 3’üne kadar (hizmet sektörlerinde brüt asgari ücretin 10 katına kadar) kesinti yapılacak.

Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ, diğer kamu bankalarına halihazırda tanınan istisna ve muafiyetlere sahip olacak.

SERBEST BÖLGE İŞLETME FAALİYETLERİNİN GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİNDEN İSTİSNA OLMASI ŞARTI

Serbest bölge kurucu ve işletici şirketlerin, serbest bölgelerin kurulması ve işletilmesiyle ilgili faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar, 30 yılı geçmemek üzere gelir veya kurumlar vergisinden istisna tutulacak. Bu istisna, münhasıran alım satım veya depo işletmeciliği faaliyet ruhsatı sahibi kullanıcılarından elde edilen kazançları kapsamayacak.