İhracatçıların yıl sonu hedefi 211 milyar dolar

İhracat ailesi, TİM'in Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen toplantıda OVP'de de yer alan ihracatla ilgili hedef, talep ve çözüm önerilerini Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a aktardı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), "Made in Türkiye" markasını güçlendirmek kapsamında düzenlenen TİM Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı; Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TİM Başkanı İsmail Gülle ve ihracatçı birliklerinin başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

TİM Başkanı İsmail Gülle, yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artışla 140 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, "İnşallah yıl sonunda, Orta Vadeli Program'da (OVP) belirlenen 211 milyar dolar ihracata hep beraber ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

İHRACAT GÜÇLÜ İLERLİYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı Gülle, pandemi gibi tarihte eşi görülmemiş bir dönemde dahi ihracatçıların önlerine çıkan tüm zorlu engelleri aşmayı başardığını belirterek, "Göreve geldiğimizden bugüne, ihracatçı birliklerimizin başkanları ile ülkemiz ihracatını daha ileriye götürmek için ihracatı ilgilendiren her alanda sorumluluk ve farkındalık hisleriyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. 2020 yılını, ihracat hedefimizin üstünde, 169,6 milyar dolarla kapattık. 2020'nin dördüncü çeyreğinden itibaren ihracatımızda güçlü bir toparlanma görüldü. Bu ivme 2021'de de artarak devam etti." değerlendirmesinde bulundu.

"TİM E-İHRACAT KONSEYİ'NİN KURULMASI ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

TİM olarak ihracatın katma değerini artırmak üzere birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini aktaran Gülle, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu amaç doğrultusunda, TİM Marka Konseyi'ni hayata geçirdik. Çünkü 'Made in Türkiye' markasını yükseltecek olanların ancak ve ancak ihracatçılar olduğuna inanıyoruz. Türkiye'nin uluslararası düzeyde kendini ispatlamış firma temsilcilerinden oluşan konseyimiz, ülkemizde markalaşma sürecine önemli katkılar vermek üzere çalışmalarına tüm gayretleriyle devam ediyor. Bunun yanında, meclisimiz çatısı altında e-ihracat konularını, TİM ve ilgili kurumların gündemine taşımak; ulusal ve uluslararası düzeyde e-ihracat ekosistemini genişletmek amacıyla, TİM E-İhracat Konseyi'nin kurulması çalışmalarımız sürüyor.

211 MİLYAR DOLAR İHRACATA HEP BERABER ULAŞACAĞIZ

İhracatın tabana yayılması adına çalışmalar yapıyoruz. Ülkemizin dinamosu olan KOBİ'lerimizi de unutmadık. Bu kapsamda, TİM KOBİ ihracat seferberliği eğitim programlarını aralıksız şekilde sürdürdük. Seferberliğimizin sonuçlarını, ihracatçı firma sayılarımızda da net bir şekilde görmekteyiz. 2020’nin her ayında ortalama 1.500 yeni firmamız ihracata başladı. 2021'de bu ortalama daha da yükselerek aylık 1.700 seviyelerine çıkmış durumda. Daha güçlü bir Türkiye için, daha güçlü ihracatın vazgeçilmezliğinin bilincinde olduk. Yıllık ihracatı da bu sene 200 milyar doların üzerine taşıdık. İnşallah yıl sonunda, Orta Vadeli Program'da belirlenen 211 milyar dolar ihracata hep beraber ulaşacağız."