İhracatçıların yurt dışında ürettiği ürünlerin satışlarına teminat

İhracatçıların yurt dışında yaptıkları üretimin teminat altına alınması için Eximbank tarafından önemli bir adım atıldı.

Türkiye İhracat ve Kredi Bankası'nın (Eximbank) görevlerini artıran bir karara imza atıldı. Buna göre banka, ihracatçıların yurt dışında ürettikleri ve markaları altında satılmak üzere Türkiye dışında yapılan satışlarına teminat amaçlı kredi sigortası yapacak.

Üretimin o ülkede ya da diğer ülkelerdeki satışı teminat altında olacak

Bankanın amaç ve faaliyetlerine ilişkin 6. maddede yapılan değişiklikle, ihracatçıların yurt dışında doğrudan veya dolaylı olarak en az yüzde 50 sermayesine sahip olduğu firmalar tarafından üretilen veya bu firmalar tarafından markaları altında satılmak üzere yurt dışında kurulu firmalara ürettirilen ve üretildiği ülke içinde veya o ülkeden Türkiye dışındaki diğer ülkelere yapılan satışları teminat altına almak amacıyla kredi sigortası sağlaması bankanın görevleri arasına eklendi.

Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ'nin görevlerinde değişiklik

Reuters'in haberine göre, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ'nin kuruluş ve görevlerine ilişkin esaslarda değişiklik yapıldı.