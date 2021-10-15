İhracatı Geliştirme AŞ kuruldu

İhracattaki başarıyı artırmak için firmaları desteklemek amacı ile İhracatı Geliştirme AŞ'nin kurulduğu bildirildi.

Ticaret Bakanlığı'nın koordinesinde, ihracatçıların finansmana erişim ve kredi kefalet sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi (İGE) kuruldu.

İHRACATÇI FİRMALAR DESTEKLENECEK

Bir süredir üzerinde konuşulan ve kurulma şartların aktarılan şirket ihracatçı firmaların finansal sorunlarını çözecek ve böylelikle ihracatın hacmi artacak.

İHRACATÇI BİRLİKLERİ DE SÜRECE ORTAK OLACAK

Şirket, öncelikle 10 milyon lira sermaye ile Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) yüzde 95 (9 milyon 500 bin lira) Eximbank'ın yüzde 5 (500 bin lira) ortaklığı ile 14 Ekim'de kuruldu. İlerleyen dönemde 61 ihracatçı birliğinin de gerekli sermaye katkısı ile şirkete ortak olması yönünde kanun çalışmaları devam ediyor.

"İHRACAT KREDİ GARANTİ FONU" DEVREYE GİRECEK

İhracata yönelik büyüme modeli hedefi doğrultusunda ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler ile uğraşan firmalara yönelik ihtisaslaşmış bir "İhracat Kredi Garanti Fonu", küçük ölçekli firmaların da ihracat kredisi bağlamında finansmana erişimlerinin kolaylaştırılmasını ve ihracatın tabana yayılmasını sağlayarak ihracat hacminin sürdürülebilir şekilde artırılmasına büyük katkı verecek.