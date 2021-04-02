İhracatın gizli kahramanı tır şoförleri de sonuçtan memnun

İhracatta yüzde 42,2 artışla 18 milyar 985 milyon dolara ulaşıldı ve tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakama ulaşıldı. İhracatta ulaşılan rekor, ihraç yükü taşıyan tır şoförlerini de mutlu etti.

İhracatta rakamlar artarken üreticiler, depolar, pazarlayanlar, kurumlar ve örgütlerden sık sık söz ettik ama ürünleri tırla uluslararası noktalara taşıyan şoförlerin de katkılarını aktarmadan geçmemek gerek.

"SONUÇ ÇOK GÜZEL"

Bu görevi 8 yıldır yapan tır şoförü Ali Çelik, açıklanan rekora sevindiğini söyledi. Tır şoförlerinin ihracata katkı sağladığını belirten Çelik, "Bugün karşılaştığımız sonuç çok güzel. Gerçekten buna şahit olduk, güzel bir rekor kırılıyor. Sistem hızlı çalışıyor, inşallah bu şekilde çalışmasını temenni ediyoruz. Ülkemizin ihracat konusunda atılımlardan ve girişimlerden, kapının çalışmasından dolayı memnunuz." diye konuştu.

"BU REKORA KATKIMIZ OLDUĞUNDAN DOLAYI SEVİNÇLİYİZ”

Hollanda'ya yük taşıyan tır şoförü Tacettin Sazan da kırılan rekora Türkiye'nin ekonomisine katkısı nedeniyle çok sevindiğini ifade etti. Rekorda payları olmasının uzun yol şoförlerine zorlu yollarda bir moral, motivasyon kaynağı olduğunu aktaran Sazan, "Bu rekora katkımız olduğundan dolayı sevinçliyiz. Bizim ülkemizde ihracat rekoru kırıldığı için mutluyuz. 15 yıldır bu işi yapıyorum. Yıllar öncesine baktığımız zaman son 10 yıldır ihracatta büyük gelişim var." dedi.

“DAHA İYİ BİR REKOR İÇİN DAHA HIZLI ÇALIŞMALIYIZ”

Bir başka sürücü Bülent Akbaba da mutlu olduğunu dile getirerek "Ülkemle gurur duyuyorum. Ülkemizde ihracat çok hızlı. Tır şoförleri olarak yaşadığımız bazı sıkıntılarım var. İşlemler daha da hızlı olması gerekiyor. Türk tarafı hızlanıyor ancak Bulgar tarafı yavaşlıyor. Tır şoförleri olarak ülkemizle gurur duyuyoruz daha iyi bir rekor için daha hızlı çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

KAPIKULE UZUN YOL ŞOFÖRÜNÜN VAZGEÇİLMEZİ

Tırla Avrupa'ya geçilebilen 3 sınır kapısı bulunan Edirne'de şoförler en çok Kapıkule Sınır Kapısını kullandı. İhracatta rekorların kırıldığı Kapıkule'den geçen ay 35 bin 721 tır çıkış yaptı.