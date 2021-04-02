İhracatını en fazla artıran gemi ve yat sektörü oldu

İhracatını en fazla artıran gemi ve yat sektörü oldu

Gemi ve yat sektörü ihracatını artırarak ilerliyordu. Şubat ayında da ihracattaki payını en çok artıran sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Türkiye’nin mart ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 42,2 artışla 18 milyar 985 milyon dolar olarak gerçekleşirildi. 66 ülkeye toplam 153 milyon 993 bin dolar değerinde ihracat yapan gemi ve yat, dış satımını en çok artıran sektör oldu.

Gemi ve yat sektörü ihracatının Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 0,9 olarak gerçekleşti.

YALOVA, SEKTÖRDE ATILIM YAPTI

Geçen ay Türkiye'nin 16 kentinden ürünün ihraç edildiği gemi ve yat sektöründe toplam ihracatın 108 milyon 580 bin dolarını Yalova gerçekleştirdi. Bu rakam, sektörün toplam ihracatının yüzde 70,5'ine denk geldi.

Yalova'nın ardından en fazla gemi ve yat ihracatı gerçekleştiren diğer kentler, 30 milyon 695 bin dolarla İstanbul ve 7 milyon 734 bin dolarla Bursa oldu.

MİKTAR BAZINDA EN FAZLA İHRACAT ARTIŞI NORVEÇ'TE KAYDEDİLDİ

Gemi ve yat sektörünün geçen ay en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke Norveç olarak kayıtlara geçti. Norveç'e şubatta 108 milyon 571 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Norveç'i, 11 milyon 686 bin dolarla Malta, 9 milyon 70 bin dolarla ABD, 6 milyon 718 bin dolarla Birleşik Krallık ve 6 milyon 480 bin dolarla Romanya takip etti.

Ülkelere göre sektörün dış satım hacmindeki değişime bakıldığında, miktar bazında en fazla ihracat artışı 89 milyon 884 bin dolarla Norveç'te kaydedildi.