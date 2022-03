İhracatını en fazla gemi ve yat sektörü artırdı

TİM verilerine göre, gemi ve yat sektörü, geçen ay 72 ülkeye 70 milyon 467 bin dolarlık ihracat yaparak dış satımını en çok artıran sektör oldu.

Gemi ve yat sektörü ihracatını artırarak ilerliyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Şubat 2021'de 14 milyon 436 bin dolar olan gemi ve yat sektörü ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 388,1 artışla 70 milyon 467 bin dolara yükseldi.

Gemi ve yat, geçen ay ihracatını en yüksek oranlı artıran sektör olurken, Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı da yüzde 0,4 olarak gerçekleşti.

GEMİ VE YAT SEKTÖRÜNDE TOPLAM İHRACATIN 28,4 MİLYON DOLARI YALOVA’DAN

Geçen ay Türkiye'nin 18 kentinden ürünün ihraç edildiği gemi ve yat sektöründe toplam ihracatın 28 milyon 421 bin dolarını Yalova yaptı. Bu rakam, sektörün toplam ihracatının yüzde 72'sine denk geldi.

İstanbul'un ardından en fazla gemi ve yat ihracatı gerçekleştiren diğer kentler, 24 milyon 413 bin dolarla İstanbul ve 6 milyon 509 bin dolarla Bursa oldu.

72 ÜLKEYE İHRACAT

Sektör geçen ay 72 ülkeye ihracat gerçekleştirdi. En fazla ihracat yapılan ülke Cebelitarık olarak kayıtlara geçti.

19 milyon 470 bin dolarlık ihracatın gerçekleştirildiği Cebelitarık'ı, 12 milyon 672 bin dolarla Norveç, 7 milyon 76 bin dolarla ABD, 6 milyon 804 bin dolarla Kuveyt takip etti.

"BU BAŞARININ 2022 YILI SONUNDA DA DEVAM EDECEĞİNİ ÜMİT EDİYORUZ"

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB) Başkanı Cem Seven, Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği olarak her yıl ihracatlarını bir adım ileriye götürdüklerini dile getirerek "Firmalarımızın gayretli çabalarının neticesinde 2018 yılından bu yana sektör ihracatımızı her yıl bir miktar artırıp, son 2 yıldır da birlik tarihimizin en yüksek ihracat rakamlarını kaydediyoruz. Bu başarının 2022 yılı sonunda da devam edeceğini ümit ediyoruz." dedi.