İhracatta 2021'de yakalanan ivme sürüyor

Türkiye’nin aylara göre ihracat rakamlarındaki yükseliş ivmesi bir grafikle gözler önüne serildi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mart ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artışla 22,7 milyar dolar olduğunu belirterek, "Bu rakam, tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamıdır." demişti.

"İHRACATTA 2021'DE YAKALANAN İVME DEVAM EDİYOR"

İhracatta 2021 yılında yakalanan ivmenin bu yıl da devam ettiğini vurgulayan Muş, "Buna göre, geride bıraktığımız mart ayında ihracatımız geçtiğimiz yılın mart ayına göre yüzde 19,8 artışla 22,7 milyar dolar olmuştur. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamıdır. Ocak ve şubat aylarında da en yüksek aylık rakamları açıklamıştık. Bu yıl 3'de 3 yapmış olduk." diye konuştu.

YÜKSELİŞ GRAFİKTE GÖZLER ÖNÜNDE

Mart ayının ihracat verisinin açıklanmasının ardından aylara göre ihracat grafiği yayınlanarak bu konudaki artışa dikkat çekildi.