İhracatta Cumhuriyet tarihinin eylül rekoru kırıldı

TİM Başkanı Gülle, eylülde 16 milyar 13 milyon dolarla tüm zamanların eylül ayı ihracat rekorunun kırıldığını ve Yeni Ekonomi Programı 2020 ihracat hedefi olan 165.9 milyara ulaşılacağını belirtti.

Eylül ayı ihracat rakamları, TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla açıklandı. Toplantıda konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, koronavirüs ürünleri ihracatının eylül ayında da hız kesmediğini belirterek, toplamda ağustosa göre yüzde 22,1'lik, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8'lik artış yaşandığını kaydederek, 16 milyar 13 milyon dolara ulaşıldığını söyledi.

Gülle, "Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz 15 milyar 220 milyon dolarlık eylül ayı rekorunu da bu sayede tekrar kırarak yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna hep birlikte imza attık. Yeni Ekonomi Programı 2020 ihracat hedefimiz olan 165.9 milyar dolara da Allah'ın izniyle ulaşacağız." diye konuştu.

Gülle, pandeminin etkisiyle 2020'de işleri sanal platformlara taşıdıklarını, 11 ülkede sanal ticaret heyetleri organizasyonu gerçekleştirdiklerini, gelecek dönemde sanal ticaret heyetlerinin sayısını artıracaklarını bildirdi.

"1.676 FİRMA İLK KEZ İHRACAT YAPTI"

İsmail Gülle, eylülde toplam 41 bin 386 firmanın ihracat gerçekleştirdiğini, bunlardan 1.676 firmanın ilk kez ihracat gerçekleştirdiğini belirterek, "İhracata yeni başlayan bu firmalarımız eylülde 80 milyon 174 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.

“OTOMOTİV TOPARLANARAK TEKRAR LİDER SEKTÖRÜMÜZ OLDU”

Gülle konu ile ilgili "Eylülde 20 sektörümüz ihracatını artırdı. Halı ve yaş meyve sebze sektörlerimiz ise tarihlerinin en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. Sektörel anlamda 2 milyar 605 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv toparlanarak tekrar lider sektörümüz oldu. 1 milyar 798 milyon dolara ulaşan hazır giyim sektörümüz ikinci, 1 milyar 633 milyon dolara ulaşan kimyevi maddeler sektörümüz ise üçüncü oldu. Otomotivde 13,1 milyon dolarlık, hazır giyimde ise 298 milyon dolarlık artış yaşandı." bilgilerini aktardı.

Gülle, "Eylülün en güçlü performansına imza atan sektörler; yüzde 331 artışla 160 milyon dolara ulaşan gemi ve yat, yüzde 80 artışla 282 milyon dolara ulaşan savunma ve havacılık, yüzde 34 artışla 197 milyon dolara ulaşan yaş meyve ve sebze sektörleri oldu." diye konuştu.

"EN ÇOK ÜLKEYE İHRACATTA KİMYEVİ MADDELER 206 ÜLKEYLE BAŞI ÇEKTİ"

İsmail Gülle, sektörlerin ihracat yaptıkları ülke sayılarında başı 206 ile kimyevi maddeler sektörünün çektiğini belirterek, demir ve demir dışı metallerde 196 ülkeye, çelik sektöründe de 193 ülkeye ihracat yapıldığını anlattı.

Gemi ve yatta Malta'ya ihracatın 52 kat artarak 12,2 milyon dolara, Birleşik Krallık'a 50 kat yükselişle 16,1 milyon dolara ulaşıldığını dile getiren Gülle, yaş meyve sebzede Romanya'ya ihracatın yüzde 178 artışla 9,6 milyon dolara çıktığını bildirdi.

Gülle, otomotiv sektörünün Birleşik Krallık'a ihracatını 84 milyon dolar, Fransa'ya ise 51 milyon dolar artırdığını, hazır giyimde Birleşik Krallık'a satışların 72 milyar dolar yükseldiğini söyledi.

“EN YÜKSEK İHRACAT ALMANYA, BİRLEŞİK KRALLIK VE ABD'YE YAPILDI”

İsmail Gülle, eylülde 207 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, başı 1 milyar 516 milyon dolarla Almanya'nın çektiğini, onu 1 milyar 143 milyon dolarla Birleşik Krallık'ın, 947 milyon dolarla ABD'nin takip ettiğini söyledi.

Gülle, ilk 9 ayda en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülkenin 11,28 milyar dolarla Almanya, 7,55 milyar dolarla Birleşik Krallık, 7,24 milyar dolarla ABD, 6,24 milyar dolarla Irak ve 5,53 milyar dolar ile İtalya olduğunu anlattı.

Eylülde AB'nin ihracattaki payının yüzde 42,3 olarak gerçekleştiğini aktaran Gülle, "AB haricindeki diğer Avrupa ülkelerini de topladığımızda, Avrupa kıtasının ihracatımızdaki payı yüzde 56,5 olarak gerçekleşti. Yakın ve Orta Doğu ülkelerinde yüzde 4,7 düşüş yaşandı. Afrika'ya yüzde 3,7'lik artışla 1,36 milyar dolar, Uzak Doğu ülkelerine ise yüzde 6,8'lik yükselişle 1,23 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik."

"EYLÜL AYINDA 58 İLİMİZİN İHRACATINI ARTTI"

TİM Başkanı Gülle, eylülde 58 ilde ihracat artışı yaşandığını belirterek, "En çok ihracat gerçekleştiren ilk 5 ilimiz sırasıyla, 6 milyar 399 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 274 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 225 milyon dolarla Kocaeli, 860 milyon dolarla İzmir, 762 milyon dolarla Gaziantep oldu." ifadelerini kullandı.

Gülle, en dikkat çekici artışların ise, yüzde 147 artışla 27 milyon dolarlık ihracata imza atan Kastamonu, yüzde 64 artışla 21 milyon dolara ulaşan Rize ve yüzde 51 artışla 75 milyon dolar ihracat yapan Şırnak'ta olduğunu bildirdi.

"6 BİN 941 FİRMAMIZ, İHRACAT İŞLEMLERİNDE TÜRK LİRASINI TERCİH ETTİ"

Gülle, eylülde TL ile açılan beyannamelere göre, 175 ülkeye toplam 5 milyar 307 milyon TL tutarında ihracat gerçekleştirildiğini, 6 bin 941 firmanın ihracat işlemlerinde Türk lirasını tercih ettiğini söyledi.

Miktar bazında yapılan ihracata ilişkin de bilgi veren Gülle, şunları kaydetti:

"Miktar bazında ihracatımız, Eylül ayında, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 17,5 artarak 14,4 milyon ton olarak gerçekleşirken, Ocak-Eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 2,6 artarak, 110,5 milyon ton olarak gerçekleşti. TİM olarak katma değerli ihracata büyük önem veriyoruz. Eylül ayında kilogram başı ihracat değeri yüksek birçok üründe ihracatımızın arttığını görüyoruz.

Kilogram başı ihracat değeri 10 doların üzerinde olan yüksek katma değerli ürünlerimizin toplam ihracatı eylül ayında artış gösterdi. Bu ürünlerde, 2019 yılının eylül ayında, 3 milyar 646 milyon dolar olan ihracatımız, bu yılın aynı ayında, yüzde 12 oranında artarak, 4 milyar 92 milyon dolar seviyesine yükseldi. Kilogram başı ihracatı 50 doların üzerinde olan en yüksek katma değere sahip ürünlerde ise eylül ayında ihracatımız 656 milyon dolara ulaştı."

Gülle, son dönemde paritedeki artış etkisinin ihracata pozitif yansıdığını kaydederek, "Eylül ayında paritedeki artışın pozitif etkisinin 475 milyon dolar olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Yılın ilk 9 ayında ise paritedeki yükselişin pozitif etkisi 38 milyon 521 bin dolar olarak gerçekleşti." dedi.