İhracatta lider şehir: İstanbul

TİM Başkanı Gülle, nisan ayı dış ticaret rakamlarının açıklandığı toplantıda yaptığı konuşmada, ülke genelinde ihracata en çok katkı sağlayan illeri açıkladı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla nisan ayı dış ticaret rakamlarının açıklandığı toplantıda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de bilgilendirici bir konuşma gerçekleştirdi.

"1Aylık en yüksek ihracat rakamımıza erişmeyi başardık"

Nisanda ihracat ailesinin tarihi bir performans göstererek geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25 artışla 23,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirten Gülle, "Bu rakamla beraber, aylık en yüksek ihracat rakamımıza erişmeyi başardık. Böylece son 20 ayın 18’inde aylık rekor kaydedilmiş oldu. 12 aylık ihracatımız ise 240 milyar doları aştı." dedi.

Nisanda en çok İstanbul, Kocaeli ve İzmir ihracat gerçekleştirdi

Gülle, nisan ayında 61 ilin ihracatını artırmayı başardığını bildirerek, en çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilin sırasıyla; 9,4 milyar dolarla İstanbul, 1,9 milyar dolarla Kocaeli ve 1,4 milyar dolarla İzmir olduğunu söyledi.

Bu şehirlerin haricinde ihracat artışıyla dikkati çeken diğer illerin ise ihracatını 200 milyon dolar artıran Ankara ve 94 milyon dolar artıran Denizli olduğunu aktaran Gülle, 16 ilin tarihlerinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdiğini vurguladı.

Avrupa Birliği’ne ihracat yüzde 29 arttı

Ülke gruplarına göre ihracata bakıldığında en büyük pazar olan Avrupa Birliği’ne ihracatın yüzde 29 artışla 10 milyar dolara ulaştığını bildiren Gülle, AB’nin ihracattaki payının yüzde 42, AB haricindeki diğer Avrupa ülkelerini de dahil edildiğinde Avrupa Kıtası'nın nisan ayı ihracatındaki payın yüzde 55 olduğunu söyledi.

Gülle, diğer ülke gruplarında ise Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 3,9 milyar dolar, Afrika Kıtasına 2,4 milyar dolar, Kuzey Amerika’ya 2 milyar dolar ve Uzak Doğu ülkelerine 1,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini anlatarak, Sahra Altı Afrika’ya ihracatın ise yüzde 68’in üzerinde artış kaydederek ilk defa aylık 1 milyar doları aştıklarını dile getirdi.