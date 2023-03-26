İhracı kayda bağlı mallar listesine 6 tarım ürünü eklendi

ANKA
Ticaret Bakanlığı tarafından "ihracı kayda bağlı mallar" listesi genişletildi.
Artık Türkiye'den süt ve krema, tereyağı, patates (taze veya soğutulmuş), kuru soğan, adi fasulye (beyaz fasulye dahil) ve kırmızı mercimek ihraç edilmek istendiğinde daha önceki dönemden daha farklı ve detaylı bir uygulamaya tabi olunacak.
Resmi Gazete'de yayınlandı
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
6 tarım ürünü daha kayda girdi
Değişiklikle, ihracı kayda bağlı mallar listesine 6 tarım ürünü eklendi.