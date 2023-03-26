İhracı kayda bağlı mallar listesine 6 tarım ürünü eklendi Ticaret Bakanlığı tarafından, süt ve krema, tereyağı, patates, kuru soğan, adi fasulye ve kırmızı mercimeğin ihracı kayda bağlandı.

ANKA

Ticaret Bakanlığı tarafından "ihracı kayda bağlı mallar" listesi genişletildi.

Artık Türkiye'den süt ve krema, tereyağı, patates (taze veya soğutulmuş), kuru soğan, adi fasulye (beyaz fasulye dahil) ve kırmızı mercimek ihraç edilmek istendiğinde daha önceki dönemden daha farklı ve detaylı bir uygulamaya tabi olunacak.

Resmi Gazete'de yayınlandı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

6 tarım ürünü daha kayda girdi

Değişiklikle, ihracı kayda bağlı mallar listesine 6 tarım ürünü eklendi.