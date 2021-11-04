Beyaz eşya, altın, tatil ve teknolojik ürün gibi çeşitli ihtiyaçlarınızı gidermek için ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

İhtiyaç kredisi almak için gerekli evrakların teslimi için şubelere gitmek gerekebilir. Bankalar kredi hesaplama için tüm bankalardaki mevcut durumunuzu, kredi kartlarınızı, borçlarınızı ve diğer verileri göz önünde bulundurur ve alabileceğiniz en fazla kredi miktarını belirler.

İhtiyaç Kredisi Nedir?

İhtiyaç kredisi genelde günlük hayattaki temel ihtiyaçlar için kullanılır. Bankalar tarafından verilen bu kredide tutar ve vade tek seferlik belirlenir. Bu nedenle süreç içerisinde vadenin değişmesi veya kredi tutarının artırılması gibi durumlar söz konusu olamaz İhtiyaç kredisi alırken oluşturulan sözleşmede müşterinin dikkatli ve özenli olması gerekir.

İhtiyaç kredisi, bireysel kredi olduğu için, muhatabın da gerçek kişi olması gerekir. Bu krediler genellikle kısa vadeli, daha düşük tutarlı ve acil ihtiyaçlar için kullanılır. Son yıllarda internet bankacılığının yaygınlaşması kredi başvuru süreçlerini eskiye oranla daha kolay hale getirmiştir. Eğer kredi alacağınız bankanın müşterisiyseniz banka size internet şubesi üzerinden kredi teklifleri sunabilir. Bu kredileri şubeye gitmeden kolay bir şekilde alabilirsiniz. Anca kimi durumlarda bankalar evrak teslimi için şubeye gitmenizi de isteyebilir.

İhtiyaç Kredisi Nasıl Alınır?

İhtiyaç kredisi almak için öncelikle hangi bankadan kredi alacağınızı belirlemeniz gerekir. Burada göz önünde bulundurmanız gerekenler faiz oranları, sunulan kredi miktarları ve bankanın sunduğu avantajlarıdır. Bu noktalara dikkat ederek size en uygun krediyi veren bankayı tercih edebilirsiniz.

İhtiyaç kredisi almak istediğiniz bankayı seçtikten sonra bankanın şubesine giderek başvurunuzu yapmanız gerekir. Başvuru sırasında sizden bazı belgeler istenebilir. Bu belgeleri tamamladıktan sonra ödeme şeklinizi, taksit sayınızı belirleyebilir ve kredinizi kullanmaya başlayabilirsiniz. Bazı bankalarda kredi alma süreci birkaç günü bulabilirken bazı bankalarda ise birkaç saatte tamamlanabilir.

Kredi başvurunuzda herhangi bir problem çıkmazsa banka, adınıza açılan bir hesaba çektiğiniz krediyi aktarır. İlk taksitinizi ne zaman ve nasıl ödeyeceğiniz, ödeme tutarlarınız gibi bilgiler banka çalışanları tarafından size iletilir.

Avantajlı faiz oranları ve ihtiyaçlarınıza uygun krediler için ING’yi ziyaret edebilir; ihtiyaçlarınızı size en uygun koşullarla karşılayabilirsiniz.