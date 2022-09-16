İhtiyaç sahibi ailelere eylülde 340 milyon liradan fazla ödeme yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından eylülde ihtiyaç sahibi ailelere toplam 340 milyon 499 bin lira SED Hizmeti ödemesi gerçekleştirildi.

Çoçukların ailelerinin yanında büyümesini önceleyen koruyucu ve önleyici hizmet modeli, desteklenmeye devam ediliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlıkça eylül ayında ihtiyaç sahibi ailelere toplam 340 milyon 499 bin lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmeti ödemesi gerçekleştirildiğini açıkladı.

Çocukların önceli olarak ailelerinin yanında büyümesi amaçlanıyor

AA'nın haberine göre, Bakan Derya Yanık, yaptıkları açıklamada Bakanlık olarak "aile odaklı hizmet" anlayışıyla yürüttükleri çalışmalarda çocukların öncelikle ailelerinin yanında büyümesini esas aldıklarını belirtti.

Çocukların ailelerden kopmaması isteniyor

Yanık, söz konusu ödemenin ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim masraflarını karşılayabilmeleri için her ay yapıldığını belirterek, böylece çocukların ailelerinden kopmadan geleceğe sağlıklı şekilde hazırlanmalarına imkan sağlandığını aktardı.

147 bin çocuk yararlanıyor

SED Hizmeti'nden 147 bin çocuğun yararlandığını belirten Yanık, ayrıca çocuklara psikolojik ve sosyal destek de verildiğini hatırlattı.

Bakan Yanık, "SED kapsamındaki çocuklarımız için birçok etkinlik düzenliyoruz. Çocuklarımızı sosyal ve kültürel yönden de destekleyerek akranları gibi sosyal hayata katılmalarını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.