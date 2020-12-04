IIF: Türkiye gelişen piyasalara yönelen sermayeden yararlanıyor

IIF Başekonomisti Robin Brooks, sosyal medya hesabında, gelişen piyasalara yönelik sermaye akışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, "Türkiye gelişen piyasalar içinde en fazla para çıkışlarından birini görmüştü ama şimdi sadece Hindistan ile kıyaslanabilecek büyük bir giriş var. Türkiye gelişen piyasalara yönelen sermaye akışından en fazla çıkar sağlayan ülkelerden." ifadesine yer verdi.

GELİŞEN PİYASALARA YÖNELEN PARA REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

Söz konusu para girişlerinin finansal koşulları gevşeterek ekonomik büyüme için olumlu etkilere sahip olduğunu belirten Brooks, gelişen piyasalara son dönemde yönelen paranın, 2010 küresel finansal kriz sonrasını da aşarak rekor seviyelere yükseldiğini vurguladı.

SERMAYE GİRİŞLERİ ÇİN VE ÇİN DIŞI GELİŞEN PİYASALARDA

Gelişen piyasaları hedefe alan paranın 2010 küresel finansal kriz sonrasını da aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldiğine işaret eden Brooks, sermaye girişlerinin Çin ve Çin dışı gelişen piyasalarda görüldüğünü ifade etti.

76.5 MİLYAR DOLARLIK SERMAYE

Uluslararası Finans Enstitüsü'nün kasım ayına ait sermaye akışına ilişkin raporunda da gelişen piyasalara yönelik portföy akışlarının 76 milyar 500 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiği bildirildi.

Raporda, aynı dönemde öz sermaye ve borç girişlerinin ise sırasıyla 39 milyar 800 milyon dolar ile 36 milyar 700 milyon dolar olduğu kaydedildi.