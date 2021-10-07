IKEA, Türkiye'den daha fazla alım yapmaya karar verdi

IKEA, pandemi döneminde küresel olarak yaşanan üretim ve sevkiyat kesintilerinin yanı sıra artan navlun maliyetleri gerekçesiyle Türkiye'den daha fazla alım yapmak için harekete geçti.

İsveç merkezli mobilya devi IKEA, Türkiye'den daha fazla alım yapmayı; mevcut üretimine ek olarak koltuk, kanepe, kitaplıklar, gardırop, mutfak dolaplarını gibi ürünleri daha büyük montajlı olarak Türkiye'de ürettirmeyi planlıyor.

IKEA halihazırda tekstil, cam, seramik ve metal başta olmak üzere birçok kategorideki ürünleri Türkiye’de ürettirip, dünyanın çeşitli ülkelerindeki Ikea mağazalarında satılmak üzere ihraç ediyor.

“TÜRKİYE’DE ÜRETİM YAPTIRMA KONUSUNDA ÇOK CİDDİ BİR HAREKETLENME VAR”

IKEA Türkiye Genel Müdür Vekili ve CFO'su Kerim Nişel, "Son dönemde pandemi ile birlikte gelen lojistik krizi ile Türkiye’de üretim yaptırma konusunda çok ciddi bir hareketlenme var. IKEA'nın özellikle mobilya kategorisinde kitaplıklar, gardırop, mutfak dolapları vb. ürünlerin de Türkiye'de üretilmesine ilişkin birtakım girişimleri mevcut. Bunların büyük montanlı olarak Türkiye’de üretilmesi için çalışmalar devam ediyor." dedi.

“KATEGORİ DE KOLTUK-KANEPE GRUPLARINDA TÜRKİYE'DEN ALIM YAPABİLMEK İÇİN GİRİŞİMLERİMİZ SÜRÜYOR”

Nişel, kitaplıklar, gardırop, mutfak dolapları dışında ilgilendikleri alanlarla ilgili olarak da "IKEA olarak üzerinde çalıştığımız bir diğer kategori de koltuk-kanepe grupları. Bunlarla ilgili de Türkiye'den alım yapılabilmek için girişimlerimiz sürüyor." dedi.

Nişel, IKEA’nın Türkiye'den ihraç ettiği ürün miktarının Türkiye'ye ithal ettiği ürün miktarının yaklaşık 3 misli olduğunu belirtti.

Nişel, "IKEA tüm dünyada en yüksek standartta ürün ürettirmeye çalışıyor. Bu sadece ürün kalitesi açısından değil, çalışan haklarından, kullanılan malzemelerin sürdürülebilir olmasına kadar birçok alanı kapsıyor. Bu nedenle bir ülkede yeni bir kategori açmaya karar verdiğinde o standartları yerleştirmek açısından süreç bir hayli uzun olabiliyor. Bununla beraber, Türkiye'den alımı çok daha büyütmek üzere yoğun bir çalışma olduğunu ifade edebiliriz." diye konuştu.

NAVLUN MALİYETLERİ BÜYÜK ÖNEM KAZANDI

Navlun maliyetlerinin şu anda büyük önem kazandığını vurgulayan Nişel, Uzak Doğu'dan bir konteynerin pandemi öncesinde 2 bin dolara geliyorken şu anda bu fiyatın 12 bin dolara çıktığına işaret etti.

Üretimde bölgesel çeşitlendirmenin öneminin de bu dönemde ortaya çıktığını belirten Nişel, "Eskiden firmalar bir ürün en ucuz nerede üretiliyorsa orada üretiyordu. Ama dünya değişiyor, navlun fiyatları artıyor, hava kirliliği artıyor. Bu malları tek bir yerde üretip bütün dünyanın dört bir yanına göndermenin doğru bir strateji olmadığı anlaşıldı. Artık firmalar bunu görüyor...

Büyük hacimli ürünlerin satıldığı yere yakın bir yerde üretilmesi en makul olanı, o yüzden biz de Türkiye'deki üretimin daha da artırılmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

IKEA’NIN TÜRKİYE’DEKİ MEVCUT YAPILANMASI

Maya Holding çatısı altında 2003'te kurulan "IKEA Türkiye", perakende faaliyetlerine 2005'te başladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’da toplam 7 mağaza, Bodrum ve Adana’da Sipariş ve Teslimat Noktaları ile faaliyet gösteren IKEA Türkiye internet sitesi üzerinden de online satış hizmeti veriyor.

IKEA mevcut durumda Türkiye'de 20-25 civarı üretici ile çalışıyor.