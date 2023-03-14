İki aylık Türk çayı ihracatı 3,2 milyon doları geçti DKİB verileri çay ihracatının seyrini gözler önüne serdi. Çay ihracatının yıla güzel başladığına dikkati çeken kurum, söz konusu ürün ihracatının artış trendini sürdüreceğini savunuyor.

Türkiye'den ocak-şubat döneminde yapılan çay ihracatı yüzde 8 artarak 3 milyon 274 bin 872 dolara ulaştı.

Türkiye'den 10 ayda 76 ülke, özerk ve serbest bölgeye çay satıldığını söyledi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, yapılan ihracatın detayları hakkında bilgi verdi.

"2023'te 661 ton çay ihraç edildi"

Gürdoğan, ocak-şubat 2023'te 661 ton çay ihraç edilerek, 3 milyon 274 bin 872 dolar gelir sağlandığını belirtti.

"Yıllık bazda değerde ihracat yüzde 8 arttı"

Geçen yılın aynı döneminde de çay ihracatından 3 milyon 40 bin 290 dolar kazanıldığını ifade eden Gürdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Çay ihracatımız geçen yılın aynı dönemine oranla değerde yüzde 8 arttı. Belçika, Birleşik Krallık ve KKTC en fazla çay dış satımı yapılan 3 ülke oldu. Belçika'ya bu dönem 1 milyon 149 bin 846, Birleşik Krallık'a 397 bin 463 ve KKTC'ye 368 bin 934 dolarlık çay ihraç edildi.

Ülke çeşitliliği arttı

Gürdoğan, ihracat artışına paralel ülke çeşitliliğinin de arttığına dikkati çekerek, bu dönem Suudi Arabistan, Cezayir, Danimarka, Moldova, Slovakya, Romanya, İtalya, Norveç, Gine, Kenya, Panama, Endonezya, Litvanya, Tayvan, Malezya ve Ruanda'ya da çay satıldığını aktardı.