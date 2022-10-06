İki günde Ukrayna limanlarından 13 tahıl gemisi yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından son iki günde 13 tahıl yüklü geminin hareket ettiğini bildirdi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeni ile Ukrayna'nın tahıl ihracatı durmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri ile başlayan görüşmeler sonunda "Tahıl Koridoru" kurularak tahıl gemilerinin dünyaya ürün gönderilmesine izin verilmişti. Bu kapsamda tahıl yüklü gemiler bir bir Ukrayna limanlarından ayrılarak, gıda ürünün bekleyen ülkelere doğru yolu çıkıyor.

İki günde 13 gemi tahıl yüklü gemi Ukrayna'dan yola çıktı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında dün ve bugün Ukrayna limanlarından toplam 13 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti." denildi.