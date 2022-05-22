İki yıl aradan sonra Davos Zirvesi başlıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Davos Zirvesi iki yıl aranın ardından İsviçre'de başlıyor.

Davos Zirvesi olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu, koronavirüs salgını nedeniyle verilen 2 yıl aranın ardından İsviçre'nin Davos kasabasında başlıyor.

Açılış resepsiyonunun ardından başlayacak

Davos Zirvesi olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) TSİ 19.00'da verilecek açılış resepsiyonuyla başlayacak.

Jeoekonomik zorluklar masaya yatırılacak

WEF'ten yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin yarın düzenlenecek özel oturumda video konferans yoluyla katılımcılara hitap edeceği belirtildi.

Forum ' da Rusya ' dan yetkili bir isim yok

WEF yetkilileri, Rusya'dan hiçbir yetkili ismin Forum'a davet edilmediğini belirtti.

Yetkililer, uluslararası kuruluşlar ve uluslararası medyada çalışan bazı Rus vatandaşlarının ise Forum'a katılmasına engel olunmadığını kaydetti.





Sonuncusu 2020 'nin Ocak ayında yapılmıştı

AA'nın haberine göre son Ocak 2020'de 50'ncisi yapılan ve Davos Zirvesi olarak da bilinen Forum, koronavirüs salgını nedeniyle üst üste iki yıl ertelenmişti ve yerine alternatif olarak çevrim içi toplantılar düzenlenmişti.





2 bin 500 küresel iş dünyası yetkilisi katılacak



Tarihte ilk kez ocak dışında yapılan Forum'a, 50 devlet lideri, 300 hükümet temsilcisi ve yaklaşık 2 bin 500 küresel iş dünyası yetkilisinin katılması bekleniyor.





Bu yılkı tema: Hükümet politikaları ve iş dünyası stratejileri

26 Mayıs'ta sona erecek WEF'in bu yılki toplantısının teması ise "Dönüm noktasındaki tarih; Hükümet politikaları ve iş dünyası stratejileri" olarak belirlendi.

Türkiye'den şu ana kadar resmi düzeyde katılımın bildirilmediği toplantıya Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis gibi isimlerin katılması bekleniyor.

Toplantıya katılması öngörülen diğer önemli isimler arasında, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de yer alıyor.

Zirve kapsamında "Açık Forum" düzenlenecek

Zirve kapsamında 23-26 Mayıs'ta ise halka açık olarak "Open Forum" (Açık Forum) başlığı altında yan etkinlik düzenlenecek.

Etkinlikte, koronavirüs salgınının etkileri, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve çok taraflılığın Avrupa'da barış için oynadığı rol ağırlıklı olarak masaya yatırılacak.