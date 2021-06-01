İkinci çeyrekte çift haneli büyüme bekleniyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Kamu Maliyesi Raporu'na göre, ikinci çeyrekte güçlü ihracat ve baz etkisiyle çift haneli büyüme beklentisi hakim.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, ilk çeyrekte ekonomi yıllık yüzde 7 büyürken, bu dönemde toplam yurt içi talebin büyümeye katkısı 5,9 puan seviyesinde gerçekleşti. Büyümeye net dış talebin katkısı ise 2019 yılı üçüncü çeyreğinden bu yana ilk defa pozitife dönerek 1,1 puan oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Kamu Maliyesi Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, 2021 yılının ilk çeyreğinde, güçlü yatırımlar ve özel tüketim ile dış talebin desteğiyle büyümede yüksek performans görüldü.

ÖNCÜ GÖSTERGELER GÜÇLÜ BÜYÜMEYE İŞARET EDİYOR

Güçlü dış talep nisan ve mayıs aylarında üretimi desteklemeye devam ederken, 2021 yılının ikinci çeyreğine ilişkin öncü göstergeler ekonomide büyüme eğiliminin sürdüğüne işaret ediyor.

OTOMOBİL VE BEYAZ EŞYA SATIŞLARI CANLILIĞINI KORUYOR

Nisan ayında dayanıklı tüketim talebi güçlü seyrederken, otomobil ve beyaz eşya satışları canlılığını koruyor, tüketim malları ithalatı nisan itibarıyla artışını sürdürüyor.

Öte yandan güven endeksleri nisan ve mayıs aylarında zayıflarken, tüketici kredilerinde yavaşlama eğilimi devam ediyor.

Rapora göre, 2021 yılı ikinci çeyreğinde güçlü ihracatın ve düşük bazın da önemli katkısıyla çift haneli bir büyüme gerçekleşmesi bekleniyor.

OVP HEDEFLERİYLE UYUMLU GERÇEKLEŞMESİ BEKLENİYOR

Para ve maliye politikalarındaki ihtiyatlı duruşla büyümenin yılın ikinci yarısında ılımlı seyredeceği öngörülürken, bu doğrultuda 2021 yılı GSYH büyümesinin Orta Vadeli Program (OVP) tahmini olan yüzde 5,8 ile uyumlu gerçekleşmesi beklentisi güç kazanıyor.

Dış talebin büyümeye önemli ölçüde pozitif katkı sağlaması beklenen 2021 yılında, büyüme kompozisyonunun dengeli bir görünüm arz etmesi öngörülüyor.

Bu doğrultuda, gelecek dönemde yurt içinde ve küresel ölçekte salgının ve aşılamanın seyri ekonomik aktivite üzerinde belirleyici olacak.

SALGINDA VE AŞIDA OLUMLU SEYİR

Salgının yeniden hızlanması ekonomik aktiviteyi baskılayabilecekken, salgında ve aşılamada olumlu seyir özellikle hizmetler sektörü görünümünü destekleyecek.

İŞGÜCÜ PİYASASINA YÖNELİK BEKLENTİLER

Koronavirüs salgını ve salgının yayılmasını engellemeye yönelik alınan tedbirler nedeniyle 2020 yılında istihdamda kayıplar yaşandı. Başta hizmetler sektörü olmak üzere fiziki temasın daha yüksek olduğu ve turizmle ilintili sektörlerde istihdam kaybı daha da belirgin gerçekleşti.

Ekonomik aktivitedeki canlanma ve salgının ekonomiye etkisini azaltmak için alınan önlemlerle birlikte iş gücü piyasası 2020 yılı ikinci yarısında toparlanmaya başlamasına rağmen, 2020 yılı genelinde istihdam, 2019 yılına göre yaklaşık 1 milyon 300 bin kişi azaldı.

Bu yıl ise işgücü piyasasında daha olumlu bir görünüm gözlemlenmekle beraber özellikle hizmetler sektöründeki yavaş toparlanma istihdamı baskılamaya devam ediyor. İşgücü piyasasına yönelik tedbirlerin uygulanmasıyla 2020 yılı Haziran - 2021 yılı Mart döneminde toplam istihdam yaklaşık 2 milyon 400 bin kişi arttı. Bu yıl mart ayı itibarıyla mevsimsel düzeltilmiş istihdam oranı yüzde 44,3’e yükselirken, işsizlik oranı yüzde 13,1 seviyesine geldi.