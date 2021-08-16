İkinci çeyrekte işsizlik oranı yüzde 12,4 oldu

TÜİK yılın ikinci çeyreğine ilişkin işgücü istatistiklerinde; işsiz sayısı, 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 184 bin kişi azalarak 3 milyon 989 bin kişi olarak açıklandı.

Daha önce üç aylık olarak verilen işgücü istatistikleri şimdi aylık olarak yayınlanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bir önceki uygulamada bildirilen 2021 yılının ikinci çeyreğine ilişkin işgücü istatistiklerini paylaştı.

İKİNCİ ÇEYREKTEKİ ÜÇ AYLIK İŞSİZLİK ORANI 0,6 PUANLIK AZALIŞ İLE 12,4 OLDU

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı 2021 yılı ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 184 bin kişi azalarak 3 milyon 989 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,6 puanlık azalış ile yüzde 12,4 seviyesinde gerçekleşti.





HAZİRAN İŞSİZLİK ORANI 10,6 OLMUŞTU

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Haziran ayında, bir önceki aya göre 823 bin kişi azalarak 3 milyon 399 bin kişi olmuştu. İşsizlik oranı ise 2,5 puanlık azalış ile yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşmişti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI YÜZDE 44,4

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı II. çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 379 bin kişi artarak 28 milyon 234 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise 0,4 puanlık artış ile yüzde 44,4 oldu.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 50,7

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücü 2021 yılı II. çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 194 bin kişi artarak 32 milyon 222 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 50,7 olarak gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 23,2, MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI YÜZDE 32,3

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2021 yılı II. çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 1,5 puanlık azalışla yüzde 23,2, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 1,6 puanlık artışla yüzde 32,3 oldu. Bu yaş grubunda mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise bir önceki çeyreğe göre 1,3 puan artarak yüzde 42,1 seviyesinde açıklandı.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAMIN YÜZDE 54,8'İ HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı II. çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 21 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 143 bin kişi, inşaat sektöründe 99 bin kişi, hizmet sektöründe 160 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,2'si tarım, yüzde 21,5'i sanayi, yüzde 6,5'i inşaat, yüzde 54,8'i ise hizmet sektöründe kaydedildi.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SAATİ 43,1 SAAT

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerden işbaşında olanların sayısı 2021 yılı II. çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 259 bin kişi azalarak 26 milyon 107 bin kişi oldu. İşbaşında olanların haftalık ortalama fiili çalışma saati bir önceki çeyreğe göre 0,3 saat artarak 43,1 saat olurken haftalık çalışılan toplam saat ise bir önceki çeyreğe göre 4 milyon 501 bin saat azalarak 1 milyar 124 milyon 722 bin saat olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 25,4

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı II. çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 2,4 puan azalarak yüzde 25,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,6 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,6 oldu.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 11,8

İşsizlik oranı 2021 yılı II. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,0 puan azalarak yüzde11,8 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 11 bin kişi azalarak 3 milyon 795 bin kişi olarak gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 44,7

İstihdam oranı 2021 yılı II. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 3,3 puan artarak yüzde 44,7 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 595 bin kişi artarak 28 milyon 448 bin kişi oldu.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 50,7

İşgücüne katılma oranı 2021 yılı II. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 3,2 puan artarak yüzde 50,7 oldu. İşgücüne katılan sayısı 2 milyon 584 bin kişi artarak 32 milyon 243 bin kişi olarak gerçekleşti.

TARIM DIŞI SEKTÖRDE KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI YÜZDE 16,5

Sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı 2021 yılı II. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,5 puan azalarak yüzde 28,7 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,4 puan azalarak yüzde 16,5’e geriledi.

İSTİHDAMIN YÜZDE 70'İ ÜCRETLİ, MAAŞLI VEYA YEVMİYELİ ÇALIŞANLAR

İstihdamın yüzde 70'ini ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışanlar, yüzde 4,7'sini işverenler, yüzde 15,8'ini kendi hesabına çalışanlar, yüzde 9,6'sını ücretsiz aile işçileri oluşturdu.

NE EĞİTİMDE NE İSTİHDAMDA OLAN 15-24 YAŞ GRUBUNDAKİ GENÇ NÜFUSUN ORANI YÜZDE 23,5

Ne eğitimde ne istihdamda olan 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun oranı, 2021 yılı II. çeyreğinde yüzde 23,5 oldu. Ne eğitimde ne istihdamda olan genç nüfusun sayısı ise 2 milyon 805 bin kişi olarak gerçekleşti.

İŞSİZ SAYISININ YÜZDE 34,6'SINI UZUN SÜRELİ İŞSİZLER OLUŞTURDU

Bir yıl ve daha fazla süreli işsizlerin (uzun süreli işsizler) sayısı, 2021 yılı II. çeyreğinde 1 milyon 312 bin kişi oldu. İşsiz sayısının yüzde 34,6'sın uzun süreli işsizlerden oluştu.