İkinci el eşyacılar ikinci baharını yaşıyor

Gıda, enerji derken tüm ürünlerin fiyatlarında artışlar yaşanıyor. Ev eşyaları giderek artan ve cep yakan ürünler arasında. Bu nedenle ikinci el eşyalara ilgi arttı.

Koronavirüs salgını sırasında ikinci elciler iş yapamadı. Öğrenciler okullarına gidemedi ve kısıtlamalar nedeni ile iş yerleri açılamadı. Şimdi de artan enflasyonla sıfır ev eşyaları alınamadığı için ikinci el eşyacılara rağbet oldu.

Öğrenci ve vatandaşlar ikinci elcilere yöneldi

İHA'nın haberine göre, yaz sezonun çıkışı, okulların açılmasıyla birlikte yeni ev kuracak öğrenciler ve ihtiyacı olan vatandaş ikinci el eşya satan esnafın yolunu tuttu

“İkinci el eşya ile 15 bin liraya, sıfır eşya ile en az 70 bin liraya ev donatılır”

1+1 bir dairede bile sıfır eşya ile ikinci el eşya fiyatları arasında uçurum olduğunun altını çizen esnaf Soner Fazlı, “Allah’a şükür son zamanlarda işlerimizde bayağı bir artış var. Sıfır eşyalar pahalı olduğundan dolayı ikinci el eşyalara rağbet var. Öğrenciler de yavaş yavaş alışveriş yapmaya başladı. Vatandaşlar tüm ev eşyalarını talep ediyor. İkinci el buzdolabı 3 bin liradan başlıyor, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi 1.000 liradan başlıyor. Oturma grupları ve çekyatlar da 1.500 liradan başlıyor. 1+1 dairenin tamamını ikinci el eşya ile 15 bin liraya donatabilirsiniz. Bunu sıfır eşya ile kurmaya kalksan 70 bin liranın üzerinde tutar.” dedi.

“Sıfır eşyalar pahalı olunca işlerimiz arttı"

İkinci el eşya fiyatlarının sıfır eşyalara göre oldukça ucuz olmasının işlerini kolaylaştırdığını belirten esnaf Muhammet Bilgin ise “Sıfır eşyaların pahalı olması, ikinci el eşya satan esnafa yaradı. Öğrenciler de ikinci el eşyaya rağbet gösteriyor. Bu nedenle şu dönemde işlerimiz normalin üstünde iyi gidiyor. Sıfır bir yatak odası takımı 30 bin liradan başlarken, bizde 10 bin liraya satılıyor. Öğrenciler ikinci el ile evine 10-15 bin liraya tamamlayabiliyor. Biz de durumu kötü olanlara daha çok yardımcı olmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.