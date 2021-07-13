İkinci el online otomotiv satışları yüzde 20 arttı

İkinci el otomobil satışlarında sıklıkla kullanılan online platformlara başvuranların sayısı, haziran ayında yüzde 20 oranında artış gösterdi.

Haziran ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, bir önceki aya kıyasla yüzde 20 artışla 135 bin 354 olurken, bir önceki aya göre ortalama yüzde 0,8 puanlık bir fiyat artışı dikkati çekti.

BİNEK VE HAFİF TİCARİ SATIŞLARINDA FİYATLAR YÜKSELDİ

Haziranda ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı yüzde 17 oldu. İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, haziran ayında aylık bazda yüzde 20, araç fiyatları da ortalama yüzde 0,8 puan arttı.

2021 yılı ocak-haziran döneminde ise ortalamada yüzde 2 puanlık bir fiyat artışı belirlendi. En çok fiyat artışı yüzde 3,1 puanla hafif ticari araç grubunda gerçekleşti. Bunu yüzde 2,4 puanla B ve yüzde 2,2 puanla A ve C-sedan segmentleri izledi.

RAKAMLAR GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE DÜŞÜŞTE

Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, mayıs ayı ile kıyaslandığında satışlarda yüzde 20 artış görülürken, geçen yılın haziran ayına kıyasla yüzde 25 düşüş gerçekleşti.

GEÇEN YILIN İLK 6 AYINA GÖRE SATIŞLARDA YÜZDE 15 DÜŞÜŞ VAR

Geçen yılın ilk 6 aylık dönemiyle (ocak-haziran) kıyaslandığında, bu yılın ilk 6 ay toplamında satışlarda yüzde 15 düşüş görüldü.

İLANA ÇIKAN ARAÇLARIN YÜZDE 46'SI SATILDI

Bu yılın ocak-haziran döneminde 2'nci el online pazarda 1 milyon 851 bin 122 tekil ilan yayınlanırken, ilanı yayınlanan araçların yüzde 43'ü satıldı. Haziran ayında ise ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi bir önceki aya göre yüzde 6 azaldı. İlana çıkan araçların yüzde 46'sı satıldı.

İKİNCİ ELDE DİZEL TUTULUYOR

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı, motor tipine göre değerlendirildiğinde, haziranda en yüksek payı 88 bin 462 satış ve yüzde 65,36 payla yine dizel otomobiller aldı.

Dizel otomobilleri, 44 bin 208 satış, yüzde 32,66 payla benzinli, 1.467 satış ve yüzde 1,08 payla otogazlı otomobiller takip etti.

Hibrit otomobillerin payı 951 satışla yüzde 0,70 ve elektrikli otomobillerin payı da 266 satışla yüzde 0,20 olarak belirlendi.

PAZARIN LİDERİ C SEGMENTİ

Segment bazında ele alındığında, geçen ay pazarın lideri 46 bin 437 satış ve yüzde 41,2'lik payla C segmenti oldu.

C segmentinden sonra yüzde 23,4 pay ve 26 bin 328 satışla B ve 19 bin 581 satışla yüzde 17,4 paya sahip olan D segmenti sıralandı.

4 YAŞ ARAÇLAR TERCİH EDİLİYOR

Ayrıca haziran ayında yüzde 11,9 payla en çok 4 yaş araçların satışı gerçekleşti.