İkinci el otomobil satışları bayram öncesinde arttı

Ramazan Bayramı'na kısa süre kala ikinci el otomobillere talep arttı. Oto galericiler, artışın bayram tatili yaklaştıkça artacağını öngörüyor.

Bayram öncesinde her piyasada olduğu gibi ikinci el otomobil piyasasında da hareketlilik başladı.



Tatil hazırlığı yapan vatandaşlar ikinci el otomobillere yöneldi.

Galericiler bayram için hazırladığı araçlara büyük ilgi olduğunu belirtirken bayram yaklaşırken bu yoğunluğun daha da artacağını öngörüyor.

Vatandaşların ikinci el otomobil almak için otomobil pazarlarında pazarlık yaptığı görüldü.

Hareketlilik fiyatları yükseltti

Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ve yoğunluğun artması araç fiyatlarını da yükseltti. Galericiler, geçen aya göre ikinci el otomobillerde fiyatların yüzde 4 yükseldiğini söyledi.

İHA'ya konuşan ve Ramazan Bayramı yaklaşırken ikinci el otomobil piyasasında hareketliliğin başladığını belirten oto galerici Yılmaz Kebapçı, “Ramazan Bayramı yaklaştıkça ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik başladı. Tabii ki talebin artmasıyla araç fiyatlarında ufak bir artış gözlemleniyor.

Çip krizi devam edecek

Geçen aya göre ikinci el otomobil fiyatlarında yüzde 3-4 gibi bir artış var. Çip krizinin birkaç ay daha devam edeceği öngörülüyor. Önümüzdeki bayram tatili sonrası da yükselişin devam edeceğini düşünüyoruz. Elimizden geldiğince arabalarımızı aldık satış için hazırladık. İnternet üzerinden sosyal medya üzerinden araçlarımızı satışa çıkardık.





"Bayrama hazırız"

Bayrama tam anlamıyla hazırız. Bayram tatili yaklaştıkça telefonlar çalmaya başlıyor daha da artacağını düşünüyoruz. Bence araç almanın şu anda tam zamanı. Yaz geliyor tatil yaklaşıyor insanlarımız memleketlerine tatile gidecekler, şu an araç almanın tam zamanı.” dedi.

"Araba almanın tam zamanı"

Bayramda memleketine gitmek isteyen vatandaşlar ikinci el otomobillere yöneldiğini söyleyen oto galerici Yavuz Çifçi, “Dönemsel olarak baktığımızda otomobil fiyatlarının bir hareketi vardır. Her sene bu aylarda yaza yaklaşmamız, bayramların artmasıyla insanların tatil programları yapmaya başladığı bu dönemlerde otomotiv ile ilgili bir hareketlilik yaşanır. İnsanlar bu dönemde ya arabalarını değiştirir ya da yeni bir araba alır. Şu anda bayram tatilinin yaklaşmasıyla hareketlilik başladı.

Şu anda araba almanın tam zamanı. Araba fiyatlarında bir fiyat aralığı az da olsa oluştu. Önceki senelere baktığımızda pandemi geçirdik, insanlar evlerinden çıkamadı ve araba satışları yok gibiydi. Bu sene pandemi sonrası ilk rahat seyahat edebileceğimiz bayramlardan bir tanesi.

İnsanların yüzü gülüyor ve vatandaşlar tatilini rahat yapmak istediği için ikinci el otomobillere yöneldi. Çip krizi ve sınırlı sayıda sıfır araba gelmesinden dolayı arz talebi karşılayamayacak ve bana göre bayram sonrası da fiyatlar yukarı yönlü devam edecek.” şeklinde konuştu.