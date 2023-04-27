İklim değişikliği, 10 yılda buzulların yüzde 2'sini eritti İklim değişikliği tüm dünyanın ortak sorunu. İklim değişikliğinin yansımalarından birisi olan buzulların erimesi de dünyayı tehdit eden ve endişeye sevk eden bir sonuç olarak karşımızda duruyor.

AA

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) hizmet dışı kalan uydusu Cryosat, 2010-2020 yıllarında 200 bin veya daha fazla buzulu takip etti.

Küresel iklim değişikliği, 10 yılda 2 milyar 720 milyon ton buzun erimesine neden oldu.

Cryosat'tan elde edilen görüntülerin incelenmesiyle buzulların durumu hakkında küresel çapta araştırma yapıldı.

Değişen buz yüksekliği ve kütlesi hakkında veri toplayan "radar altimetresi" ile donatılan Cryosat, küresel ısınmanın boyutları ile kutuplardaki buzulları ölçmek için kullanıldı.

10 yılda 2 milyar 720 milyon ton buz eridi

İklim değişikliğinin 10 yılda 2 milyar 720 milyon ton buzun erimesine neden olduğu sonucuna ulaşılan araştırmada, kaybedilen buzul kütlesinin, dünyadaki buzulların yüzde 2'sine denk geldiği belirlendi.

Yüksek atmosfer sıcaklığı ve ılık okyanus veya göl suyu erimeye neden oluyor

Araştırmada, buzulların yüzde 89'unun yüksek atmosfer sıcaklığı, yüzde 11'inin de ılık okyanus veya göl suyu nedeniyle eridiği saptandı.

Alaska'da 80 bin tondan fazla buzul eridi

En çok buzul kaybının yaşandığı Alaska'da 80 bin tondan fazla buzulun eridiği belirtilen araştırmada, buna, sıcak havanın yol açtığına dikkat çekildi.

Buzulların rengi bile serinleme nedeni

Milyonlarca kişinin içme suyu ve tarımda sulama için bağlı olduğu buzullarda yaşanan değişimin ne kadar hızlı olduğunu gözlemlemenin önemine işaret edilen araştırmada, buzulların beyaza yakın sayılan açık renginin güneş ışınlarını yansıtarak dünyanın serinlemesini desteklediği belirtildi.