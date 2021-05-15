İklim değişikliği ile mücadele için 4.4 trilyon dolar yatırım gerekiyor

İklim değişikliği ile mücadele için 4.4 trilyon dolar yatırım gerekiyor

Küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat derece ile sınırlandırılması amacıyla 2021-2050 yıllarında yapılması gereken temiz enerji yatırımlarının ne kadar olması gerektiği öngörüsü paylaşıldı.

Koronavirüs nedeniyle geçen yıl uygulanmaya başlanan kısıtlamalarla düşen emisyonların sürdürülebilir iklim politikalarıyla desteklenmesi gerekiyor.

Bu kapsamda, Paris Anlaşması'nın küresel ısınmayı 1,5 ila 2 dereceyle sınırlandırma hedefi kapsamında her yıl yaklaşık 2 milyar ton emisyon azaltımına ihtiyaç duyuluyor.

FOSİL KAYNAKLI ENERJİ SİSTEMİ TEMİZ KAYNAKLARA YÖNELMELİ

İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için 2050'ye kadar ülkelerin ekonomilerini net sıfır emisyon hedeflerine dayalı bir sisteme dönüştürmeleri beklenirken iklim değişikliğinin en büyük sebeplerinden olan fosil kaynaklı enerji sistemlerinin temiz kaynaklara yönelmesi bu hedefin gerçekleştirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) raporlarından derlediği bilgilere göre, fosil kaynaklı yakıtların kullanımını azaltmanın amaçlandığı enerji dönüşümü yatırımlarında enerji verimliliği yanında, yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi ve bu kaynakların doğrudan kullanımı, elektrik ve altyapı, inovasyon, karbon yakalama, döngüsel ekonomi ve nükleer enerji gibi yatırım alanları yer alıyor.